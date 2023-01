Argentine : Agüero dézingue Zlatan Ibrahimovic après ses propos sur le comportement des Argentins au Mondial

La sortie de Zlatan Ibrahimovic n'est pas passé inaperçue du côté de Sergio Agüero. Ainsi, l'attaquant de l'AC Milan et de la Suède avait déclaré que le comportement des Argentins lors de la Coupe du monde avait été déplaisant et que les joueurs, excepté Lionel Messi, ne seraient pas retenu par les supporters de football. À l'occasion de la promotion du film "Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu" dans lequel le géant suédois joue dedans, Ibrahimovic avait tenu ces déclarations. Seulement, Sergio Agüero n'y a que peu goûté et il a décidé de reprendre de volée l'ancien joueur du PSG.

Agüero tacle Ibrahimovic

L'ancien footballeur professionnel, retraité des terrains depuis décembre 2021, était présent dans le groupe argentin lors de ce Mondial et il a notamment célébré avec allégresse le succès de l'Albiceleste face à la France en finale. Et les propos d'Ibra ne lui ont pas plu, c'est pourquoi il a tenu à tacler l'attaquant suédois.

"Je pense que tu es le moins bien placé pour parler de mauvais comportement et que c'est très grossier et impoli de dire que nous ne gagnerons plus jamais. Je pense qu'avant de t'inquiéter pour l'Argentine, tu devrais t'inquiéter pour ton pays, pour vos joueurs, qui n'ont même pas participé aux dernières Coupes du monde. Nous avons tous les deux joué à un haut niveau. On peut rappeler que tu as eu de mauvais comportements sur le terrain ? Je crois, non ? Je me souviens de quelques claques, quelques coups. Je me souviens d’une gifle avec le Los Angeles Galaxy (2018). Pour toi, c’est bien se comporter ça ? (…) Messi a gagné et peut-être que ça t’ennuie et que ça te fait mal d’admettre que c’est le meilleur joueur au monde. Je pense que pour parler du comportement des Argentins, il faut s’être bien comporté dans sa carrière. Je ne pense pas que ce soit ton cas. Je suis désolé, nous sommes champions du monde. Désolé !", a balancé l'ancien international dans un live Twitch sur sa chaîne et comme rapporté par InfoBae.

Dans son énervement, l'ancien joueur de Manchester City a cependant oublié que la Suède avait bien participé au Mondial 2018 en Russie, se faisant sortir par l'Angleterre en quarts de finale alors que l'Argentine avait été éliminée dès les 8es de finale par la France.