Arabie Saoudite : Larguet nommé directeur technique national

Ancien DTN du Maroc

L'Association saoudienne de football a décidé de nommer le Français Nasser Larguet au poste de directeur technique de la Fédération saoudienne pour succéder au Roumain Iwan Luescu, remerciant le Roumain pour la période qu'il a passée à la direction technique de la fédération et lui souhaitant plein succès dans sa prochaine étape



الاتحاد السعودي لكرة القدم يعيّن الفرنسي ناصر لاركيت مديرًا فنيًا للاتحاد السعودي.

grande expérience dans l'encadrement d'équipes nationales et l'élaboration de plans stratégiques pour leur développement

Nasser Larguet reprend du service. Le 26 avril dernier, le technicien avait annoncé, pour des "raisons personnelles" sa décision de démissionner de son poste de directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Celui qui avait assuré l'intérim à la tête du groupe professionnel durant 9 matchs entre février et mars 2021 suite au départ d'André Villas-Boas partait avec un bilan de 2 victoires, 4 nuls et 3 défaites toutes compétitions confondues en tant que coach intérimaire du club phocéen.Ce mardi, la fédération saoudienne a nommé le natif de Berkane comme le nouveau DTN (directeur technique national) de l'Arabie Saoudite. "", peut-on notamment lire.La "", a été valorisée par la fédération saoudienne. L'instance a tenu à rappeler que Larguet avait occupé le poste de directeur technique national du Maroc, entre 2014 et 2019. C'est après cette expérience qu'il avait ensuite rejoint le club phocéen. Lors de la prochaine Coupe du monde, prévue du 21 novembre au 18 décembre prochain, l'Arabie Saoudite sera dans le groupe C en compagnie de l'Argentine, du Mexique et de la Pologne.