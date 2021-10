Angleterre : Tammy Abraham, retour gagnant ?

Près d’un an après sa dernière apparition sous le maillot anglais, Tammy Abraham a été rappelé par Gareth Southgate pour les matchs qualificatifs au Mondial 2022 des vice-champions d’Europe en Andorre, samedi, et contre la Hongrie trois jours plus tard à Wembley. Ce qui n’a rien de surprenant, tant l’attaquant de 24 ans s’est bien adapté à la Roma. Mais s’il a été auteur de quatre buts et deux passes décisives en dix rencontres toutes compétitions confondues avec le club italien, ces statistiques ne reflètent pas tout ce qu’il apporte à l’équipe de José Mourinho, actuelle quatrième de Serie A.



L’ancien attaquant de Chelsea pourrait déjà compter plus de réalisations. Car il a touché à six reprises les montants des buts adverses depuis le début de saison ! Mais ses coéquipiers en profitent, notamment dimanche face à Empoli au Stadio Olimpico (2-0), où Henrikh Mkhitaryan a doublé la mise après un premier tir sur la barre du Londonien. Et puis il ne ménage pas ses efforts et fait preuve d’une combativité de tous les instants. Ce qui en a rapidement fait l’un des chouchous des tifosi romains, séduits par ce joueur qui ne s’imaginait pourtant pas quitter la Premier League à l’intersaison. Mais les discussions avec Mourinho l’ont fait changer d’avis.

"Mourinho m’a beaucoup aidé" "José avait un objectif. Je pouvais voir où il voulait que la Roma aille et je voulais faire partie du processus, confie-t-il dans une interview au Times. C'est un homme bon et il m'a beaucoup aidé jusqu'à présent." Il a aussi insisté sur les qualités du technicien portugais, ce qui peut s’interpréter comme une critique à peine voilée de Thomas Tuchel, qui l’avait mis au placard chez les Blues : "J'ai tellement appris sur le plan tactique, autant que dans toute ma vie."



Ce qui est sûr, c’est que Tammy Abraham est en très grande forme et qu’il a l’occasion de marquer des points auprès de Southgate durant ce rassemblement, en l’absence de Dominic Calvert-Lewin et Patrick Bamford. Et de prouver qu’il peut constituer le remplaçant idéal d’Harry Kane au sein de l’attaque des Three Lions, voire plus ? Surtout si l’attaquant de Tottenham ne joue pas sur le synthétique andorran, une surface pas vraiment idéale pour ses chevilles…