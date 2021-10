Si l'Italien de Chelsea Jorginho est le seul joueur du circuit à avoir remporté l'Euro et la Ligue des Champions, Raheem Sterling a vécu le scénario opposé. Celui de toutes les frustrations. Battu avec Manchester City en finale de la prestigieuse C1 (avec une grosse occasion manquée en prime), le polyvalent attaquant a également chuté sur la dernière marche de l'Euro face à l'Italie (1-1, 2-3 t.a.b.). Un moment marquant qu'il analyse avec un certain recul, trois mois après.

Sterling veut se servir de l'Euro pour remporter le Mondial

"Il y a de la fierté et des regrets, a expliqué Sterling dans des propos accordés à Sky Sports. Il y a toujours des gens qui nous félicitent ou quelque chose comme ça. Je pense tout de même qu'il n'y a pas grand-chose à féliciter car nous n'avons pas gagné. C'est ce qui est génial dans l'équipe, nous ne nous contentons pas de bien faire et de faire le spectacle pour le pays, nous voulions vraiment rentrer à la maison avec ce trophée et c'est la mentalité de l'équipe maintenant", a conclu l'attaquant des Three Lions.