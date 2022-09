L'Angleterre a subi une défaite face à l'Italie (1-0) en Ligue des nations, le 23 septembre, et a été reléguée en Ligue B avant un dernier match à disputer dans la phase de groupes. Gareth Southgate a été fortement critiqué pour son approche conservatrice tout au long de la campagne 2022-23, mais il reste confiant que les Three Lions atteindront leur meilleur niveau lors de la Coupe du monde en novembre.

Southgate ne jette pas l'éponge

"Je pense que je suis la bonne personne pour emmener l'équipe dans le tournoi. Je pense que c'est plus stable de cette façon, sans aucun doute, a déclaré Southgate. Je ne pense pas que (la) performance (contre l'Italie) était loin et je sais que cela va susciter des moqueries juste parce que nous sommes sur une série de défaites."



"Les jeunes joueurs, en particulier, qui ont participé à ces matchs auront beaucoup appris. Par le passé, nous avons eu des séries de matches amicaux, ou autres, puis nous sommes entrés dans des tournois et c'est la première fois que nous nous sommes heurtés à des adversaires de haut niveau, qui nous ont souvent pris à revers. Maintenant, nous connaissons le niveau, nous savons ce que nous devons améliorer et nous serons mieux placés pour cela grâce à la qualité des matches que nous avons eus."