Angleterre : La nouvelle chance de Jesse Lingard

Jesse Lingard (30 sélections, 4 buts) est de retour avec les Three Lions. A l'occasion du rassemblement actuel et des trois matchs programmés dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022, l'ailier (ou milieu de terrain offensif) de Manchester United, âgé aujourd'hui de 28 ans, fait bien partie du groupe de l'Angleterre. D'ailleurs, ce jeudi, en Hongrie (0-4), il a pu participer à la fête, en jouant les sept dernières minutes du jeu, après être entré à la 84eme à la place du milieu de terrain offensif de Chelsea Mason Mount (22 ans). Un retour avec les Three Lions, après avoir manqué le championnat d'Europe de football 2020.

Six derniers mois en prêt réussis à West Ham



Pourtant, le natif de Warrington avait fait le pari, au mois de janvier dernier, d'aller grappiller du temps de jeu en étant prêté du côté de West Ham. Six mois durant lesquelles Lingard a pu disputer un total de 16 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 9 buts inscrits. Son deuxième total le plus important après ses 33 buts inscrits avec Manchester United, son club formateur et avec qui il a débuté chez les professionnels lors de l'année 2012. Cette bonne pige chez les Hammers a permis à l'international anglais d'obtenir ce qu'il voulait alors, à savoir un retour en équipe nationale. Tout d'abord, au mois de mars, avec sa toute première convocation depuis le mois de juin 2019.

Lingard est resté cet été à Manchester United

Et si son sélectionneur l'a également appelé pour la préparation de l'Euro, il ne l'a pas gardé ensuite pour la prestigieuse compétition continentale, alors que l'Angleterre a atteint la finale, perdue contre l'Italie. Et alors que tout cet été,, même en prêt, histoire de poursuivre sa belle aventure avec le club, il a finalement dû se résigner à rester à Manchester United. Depuis l'entame de cette nouvelle saison, il n'a dû se contenter que de cinq petites minutes, le 22 août dernier, sur la pelouse de Southampton (1-1), dans le cadre de la 2eme journée de Premier League. Visiblement pas un problème pour Gareth Southgate, alors que l'Angleterre défie Andorre, ce dimanche soir (18h00).