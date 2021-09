Angleterre : Harry Kane, un statut à retrouver

Kane, toujours aussi précieux à Tottenham

Kane se rapproche de Rooney

En ce début de saison 2021-22, Harry Kane est attendu. En effet, après une nouvelle très bonne saison de sa part, l'attaquant anglais a encore une fois vu son palmarès resté vierge, les Three Lions buttant en finale du Championnat d'Europe 2020 contre l'Italie (1-1, tab 3-2).Dans le viseur de Manchester City, l'intéressé a finalement dû se résoudre à continuer du côté de Londres, faute d'un accord entre les deux clubs. Entre ce faux départ et une saison qui a commencé sans lui, le natif de Walthamstow tente depuis de rattraper le temps perdu.Absent contre Manchester City lors de la 1ere journée de Premier League (victoire 1-0), puis contre Paços Ferreira (défaite 0-1), Kane a depuis retrouvé les terrains avec les Spurs. Après quelques minutes contre Wolverhampton (victoire 1-0),De nouveau titulaire quelques jours après contre Watford (nouveau succès 1-0), l'attaquant anglais n'a pas mis longtemps pour retrouver ses sensations. Pleinement concentré sur le projet à Tottenham, le joueur a logiquement été convoqué par Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, pour ce rassemblement de septembre.Un retour en sélection qu'il n'a pas raté. En effet, auteur pour le moment de deux nouveaux buts avec les Three Lions, en Hongrie (0-4) et contre Andorre (4-0), Kane tentera la passe de trois ce mercredi en Pologne (20h45), où le match dans le match avec Robert Lewandowski sera l'une des attractions de la soirée.Si son statut a pu être discuté dernièrement, l'intéressé fait tout pour clore le sujet en mettant tout le monde d'accord. Il ne lui reste plus qu'à confirmer son retour en forme à Varsovie.