Angleterre - France : Mbappé a effrayé la presse anglaise, le talent du buteur mis en avant

Jusqu'où ira Kylian Mbappé dans ce Mondial 2022 ? Pour l'heure, personne ne peut répondre à cette question au vu de l'immense talent du prodige français, qui a mené les Bleus vers les quarts de finale de la Coupe du monde hier soir. Auteur d'un doublé face à la Pologne et d'une passe décisive, Mbappé a encore fait parler la poudre et il a permis à la France de se qualifier pour le prochain tour de la compétition, où c'est un choc face à l'Angleterre qui sera au menu. Les journalistes anglais ont été effrayés par la prestation du joueur du PSG hier, avec des propos qui semblent trahir leurs inquiétudes en vue du quart de finale samedi soir au stade Al-Bayt.

La presse anglaise effrayée par Mbappé

Tout d'abord, Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool et aujourd'hui chroniqueur pour The Telegraph lors de ce Mondial, a écrit : "Ce qui fait peur, c'est que Matty Cash (le latéral droit polonais, N.D.L.R.) s'en est bien sorti contre Mbappé. Il n'y a qu'une seule équipe que j'ai vue qui m'a impressionné plus que l'Angleterre dans cette Coupe du monde. Malheureusement, cette équipe est la France." De leur côté, les journalistes de The Game, qui est le journal de la Coupe du monde du média The Times, ont ironisé en assurant que Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, avait eu une bonne idée en sélectionnant trois arrières droits pour contrer Mbappé. "T'as bien fait d'amener trois arrières droits, Gareth ! ", peut-on lire, tandis que le Guardian et la BBC ont été dithyrambiques envers la performance du jeune attaquant de 23 ans.

"Le mérite revient en grande partie à Mbappé, dont la performance en seconde période a été l'une des meilleures de ce tournoi. Ses deux buts en fin de match ont rappelé son talent individuel qui, lorsque les autres radars sont éteints, est assez prodigieux pour faire exploser n'importe qui", écrit le Guardian, alors que la BBC a titré : "L'incroyable Mbappé a détrôné l'historique Giroud." On peut donc comprendre que les journalistes outre-Manche ne sont pas très rassurés avant le match de samedi soir.