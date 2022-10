Initialement, après septembre, aucune date n'était prévue pour des matchs amicaux jusqu’à la fin de l’année. Sauf que la FIFA a laissé exceptionnellement la porte entrouverte. Et plusieurs sélections du continent africain comptent bien en profiter. L’occasion de se retrouver à nouveau avant le retour des éliminatoires de la prochaine CAN, en mars 2023.



C’est le cas du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, qui poursuivent les négociations en vue d’un match amical aux Emirats arabes unis. Aucune annonce officielle n'est encore intervenue mais les discussions vont bon train. De son côté, la Zambie confirme déjà un match amical face à Israël, le 17 novembre au stade Petah Tikva de Tel-Aviv. Le Nigeria, non qualifié pour la Coupe du monde, affrontera le Portugal à Lisbonne. Ailleurs, l’Algérie aussi pense à deux adversaires dont la Suède, tout comme les Comores ou encore l’Afrique du Sud. Le Mali et la Guinée étudient aussi les options.

Les mondialistes au taquet !

Si les équipes non qualifiées cherchent des sparring partners, celles qui seront au Qatar peaufinent aussi leur programme. Le Ghana jouera la Suisse, le 17 novembre, à Abu Dhabi tandis que le Cameroun prévoit deux matchs amicaux avant le Mondial. Ce sera face à la Jamaïque le 9 novembre à Yaoundé, puis contre le Panama le 13, dans un pays proche du Qatar.



La Tunisie devrait affronter la Colombie le 14 novembre à Madinat Zayed, aux Emirats Arabes Unis, dernière étape pour les Aigles de Carthage avant le Qatar. Enfin, le Sénégal et le Maroc n’ont pas encore dévoilé leurs feuilles de route respectives.