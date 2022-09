Le Brésil a aisément disposé du Ghana (3-0), ce vendredi au Havre lors d'un match amical de préparation entre mondialistes. Devant un Stade Océane bien garni, les hommes de Tite se sont mis les premiers en évidence. Paqueta a débordé à droite et pu servir en retrait Richarlison. Complètement seul, l'attaquant de Tottenham a manqué le cadre (5eme). On a retrouvé l'ancien Lyonnais, mais sa frappe a frôlé le montant de Wollacott après une superbe action Neymar-Vinicius à gauche (7eme). La troisième occasion allait être la bonne : un corner de Raphinha, une défense ghanéenne en retard et Marquinhos a fait mouche de la tête au premier poteau (1-0, 9eme).

Le doublé pour Richarlison

Intenables face à une défense aux abonnés absents, les Auriverde ont manqué deux balles de break par Raphinha (14eme, 16eme). Comme impressionnés par le calibre de leur adversaire, les Black Stars ont peiné à prolonger leurs rares temps de possession. Les Brésiliens ont pu bonifier les leurs quand Richarlison s'est racheté de son raté précoce d'une frappe parfaite dans le coin gauche du but de Wollacott (2-0, 29eme). Les hommes d'Otto Addo ont encore aggravé leur cas avant la pause : un coup franc tête chercheuse de Neymar a vu Richarlison placer un coup de casque victorieux sans grande opposition (3-0, 40eme).

Première pour Iñaki Williams

Entré en jeu à la pause à la place de Sulemana, Inaki Williams a fêté sa première sélection avec le pays de ses ancêtres. L'attaquant de l'Athletic Bilbao s'est signalé par quelques appels bien sentis, mais c'est un grand ancien qui a souligné cette réaction ghanéenne en se créant la meilleure occasion de son équipe. Peine perdue : la barre transversale a repoussé le coup de tête d'André Ayew (56eme). Hachée ensuite par les changements, la rencontre perdait de sa tenue et Neymar de sa concentration, au point d'être averti pour un mauvais geste. Le Brésil avait assuré l'essentiel en première période, place maintenant à l'opposition contre la Tunisie, ce mardi au Parc des Princes. Quant aux Black Stars, une session de rattrapage les attend en Espagne face au bien plus modeste Nicaragua.



Les XI de départ :

Brésil : Alisson - Militao, Marquinhos, Silva, Telles - Casemiro, Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius.

Ghana : Wollacott - Odoi, Djiku, Amartey, R.Baba - Sulemana, Kudus, Id.Baba, J.Ayew, A.Ayew - Afena-Gyan.