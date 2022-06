Amical : Le Maroc chute lourdement aux Etats-Unis

Qualifié pour le prochain Mondial, le Maroc débutait sa préparation pour le rendez-vous planétaire par un match amical contre les Etats-Unis, également qualifiés, ce mercredi à Cincinnati, dans l'Ohio. Les Lions de l'Atlas, qui affronteront le Canada au Qatar, ont subi la loi de la Team USA, s'inclinant sur un score sans appel (3-0).

Servi en profondeur, Pulisic se jouait superbement de Samy Mmaee et décalait Aaronson, qui ne laissait aucune chance à Bounou (26e, 1-0).



Le manque de vivacité de l'arrière-garde marocaine transparaissait encore sur une action a priori anodine. Insuffisamment serré, Timothy Weah s'avançait et déclenchait une frappe aussi soudaine que puissante. Bounou ne pouvait que constater les dégâts (32e, 2-0).

Le break était fait à la pause. Très sûr dans ses buts, Matt Turner calmait les ardeurs marocaines. Ainsi, lorsqu'un excellent centre de Masina trouvait la tête de Tissoudali, le portier du New England Revolution était à la parade (53e).

Et c'est sur penalty qu'Haji Wright, l'attaquant d'Antalyaspor, ouvrait son compteur international pour sa première sélection et parachevait le succès de son équipe (64e, 3-0).



Les onzes de départ :



Les Lions de l'Atlas et leur staff vont regagner le Maroc, où ils affrontent l’Afrique du Sud puis le Liberia, les 9 et 13 juin prochains en éliminatoires de la CAN 2023.