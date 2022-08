Allemagne - Flick : ''Nous allons voir ce que nous pouvons faire''

La dernière édition du tournoi phare a été la source de nombreuses controverses depuis qu'il a été attribué au Qatar en 2010. La position du pays à l'égard des femmes et de la communauté LGBTQ+ a été largement pointée du doigt comme un problème dès le départ, tandis que la mort de milliers de travailleurs migrants a été signalée pendant la préparation de la phase finale.



Compte tenu des possibilités d'hébergement limitées au Qatar et du fait que la compétition se déroule en plein milieu de la saison des clubs européens, la compétition a posé des problèmes aux supporters et aux joueurs, au-delà même de ces débats moraux. Et Flick avait les supporters en tête lorsqu'il a ajouté sa voix à celles qui critiquent la Coupe du monde 2022.

"Pas une Coupe du monde pour les fans"

"Fondamentalement, je pense que c'est une honte que ce tournoi ne soit pas une Coupe du monde pour les fans", a-t-il déclaré au Frankfurter Rundschau. "[J'ai des amis] qui aimeraient prendre l'avion pour le Qatar, mais qui choisissent de ne pas le faire pour diverses raisons. Le football devrait être accessible à tous. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une Coupe du monde pour les fans". Mais Flick a reconnu que faire une déclaration politique directe de protestation était "un défi pour toutes les personnes impliquées", ajoutant : "Nous avons déjà eu de nombreuses discussions. Nous allons nous asseoir à nouveau en septembre et voir ce que nous pouvons faire avec les autres nations - ou ce que nous voulons faire."