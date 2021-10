Algérie : Sans Delort, et alors ?

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #CDM2022

Le psychodrame Andy Delort est-il réellement si dommageable pour l'Algérie ? Provoquant la colère noire de Djamel Belmadi face à sa volonté de déjà mettre sa carrière internationale entre parenthèses, pour donner la priorité à son nouveau club de l'OGC Nice, l'ancien attaquant montpelliérain a été, juste avant la Coupe d'Afrique victorieuse des Fennecs. Ces derniers avaient alors enclenché près de la moitié de leur série d'invincibilité de 30 matchs, qui court toujours (meilleure série mondiale en cours), puisqu'ils affichaient déjà treize rencontres de rang sans perdre. Les Algériens n'ont donc pas attendu Delort pour construire leur projet, qu'il a clairement rejoint en cours de route.Ensuite, sur les 17 matchs restants, son importance est assez loin d'avoir été prépondérante : un but pour sa première sélection, certes, en amical face au Mali (3-2), mais. Et Delort n'a été titulaire qu'à quatre reprises en deux ans, preuve de son rôle relativement mineur. "Je lui ai reproché sa décision, c'était très houleux et je lui ai fait savoir qu'on n'agit pas de cette manière, expliquait le sélectionneur algérien la semaine dernière. Il a affaire à un pays qui lui a ouvert les bras. Il reviendra peut-être avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, en tout cas pour moi c'est évident." Riyad Mahrez, pour ne prendre que l'exemple le plus fort, n'a jamais eu ce type de réflexion. Mais là encore, c'est aussi une forme d'aveu d'échec de la part de Delort, pas assez important en Algérie.Le récital de vendredi contre le Niger (6-1) a encore démontré sur quels joueurs Belmadi pouvait compter pour faire trembler les filets adverses :a marqué deux fois, de même qu'y est également allé de son but (le sixième étant un CSC). Devant ce même Feghouli n°10, la triplette type d'attaque est composée de Mahrez,etprendra le relais de Delort en guise de joker, une fonction que même Slimani accepte sans broncher - et avec une certaine efficacité.etcomplètent le banc sur les ailes, sans parler d'lorsqu'il n'est pas blessé. Bref, pour la défense de son titre continental dans trois mois comme pour la suite, l'Algérie fera sans Delort.