Algérie : Saïd Benrahma, un compteur à débloquer

Saïd Benrahma est peut-être un des meilleurs joueurs de West Ham depuis la reprise, il n'a pas commencé le mois de septembre avec un statut de titulaire en équipe nationale. Même en ayant été impliqué sur quatre buts lors des trois premières journées de Premier League, il n'a pas été aligné dans le onze algérien pour affronter le Djibouti la semaine passée (8-0). Entré en jeu pour la dernière demi-heure d'un match éliminatoire à la Coupe du Monde 2022 déjà plié, le joueur de 26 ans n'a pas réussi à être décisif malgré le carton des champions d'Afrique en titre.

Durant ce match l'ancien de Nice ou Brentford a peut-être atteint la barre des dix sélections, mais il n'a pas été en mesure de débloquer son compteur buts sur la scène internationale. Mis en concurrence avec Youcef Belaïli, ce bilan ne pèse pas en sa faveur. Les deux ailiers gauches ont été lancés par Christian Gourcuff en 2015. Mais seul l'aîné a un titre de champion d'Afrique à son palmarès. Et les faveurs de Djamel Belmadi actuellement. Impliqué sur 19 buts en 24 capes et auteur de trois passes décisives lors du dernier match de l'Algérie, celui qui évolue au Qatar devance toujours Saïd Benrahma dans la hiérarchie nationale. Même si ce dernier est le troisième joueur le plus décisif de la Premier League cette saison.



Un but qui peut tout changer ?

En sortie de banc, le natif d'Aïn Témouchent va devoir saisir les occasions qui lui sont offertes. A West Ham aussi, ses débuts avaient été timides avec un seul but marqué l'an passé, à la 36eme journée. Il est néanmoins parvenu à en être un des leaders offensifs depuis le début de la saison.Il a les qualités pour être le pendant de Riyad Mahrez. Pour y arriver, Saïd Benrahma a peut-être besoin d'un déclic qui lui permettra d'exploiter son potentiel avec les Fennecs. Un but pourrait grandement l'aider. L'inscrire face au Burkina Faso ce mardi serait une très bonne idée pour lui permettre de continuer le sans-faute entamé sous les couleurs de son club au début de l'été.