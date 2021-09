L'état de la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida a inspiré un gros coup de gueule à Djamel Belmadi, mercredi en conférence de presse à la veille de la réception de Djibouti, en éliminatoires du Mondial 2022. « J'ai l'impression d'avoir discuté de la problématique Tchaker depuis mon arrivée en 2018 et pas beaucoup de choses ont changé. Quand ça change, ça change le temps d'un match, a regretté le sélectionneur des Fennecs, cité par DZ Foot, avant de hausser le ton. En juin nous avions une bonne pelouse après un long travail. Nous avions donc décidé que nous jouerons à Tchaker avec l'accord des joueurs. Comme par magie, deux mois après on retrouve une calamité. Je suis resté 15 secondes sur la pelouse. C'est du sabotage ».

« Je ne suis pas complotiste, je constate des faits »



« Nous, malheureusement, on n’a pas voulu que notre équipe nationale ait une pelouse digne de son nom. Je ne suis pas complotiste, je constate des faits. Quand je vois ce qui se passe chez nous, j’ai envie de me faire délocaliser aussi ! Ne me parlez du stade d’Oran, je ne joue pas dans un stade où on fait des barbecues », a ajouté Belmadi, avant de conclure au sujet du déplacement à Marrakech pour affronter le Burkina Faso. « Normalement on aura une meilleure pelouse. Le déplacement d'une heure n'est pas à négliger au niveau de la récupération. On va jouer au Maroc. Est-ce un problème ? Normalement, ce n'est pas censé l'être. On y va sans paranoïa excessive ».