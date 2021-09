Accusé d'agression sexuelle, l'Islandais Sigthórsson suspendu par son club

"En raison des récents évènements, Kolbeinn Sigthorsson ne participera pas jusqu'à nouvel ordre aux entraînements, aux matches et aux autres activités de l'équipe A", indique le club dans un communiqué. "Une enquête interne est en cours pour déterminer la suite pour l'IFK Göteborg en tant qu'employeur et pour Kolbeinn à titre personnel", précise la formation de première division, qui venait de recruter le joueur cet été en provenance de son rival, l'AIK de Stockholm.

Passé notamment par le FC Nantes et l'Ajax Amsterdam, le buteur de 31 ans a été ces dernières années un des cadres de l'équipe d'Islande (64 sélections, 26 buts, dont deux à l'Euro-2016). Co-meilleur buteur de l'équipe, il avait été écarté ces derniers jours à la suite des accusations. Vendredi dernier, Thórhildur Gyda Arnarsdóttir, une jeune Islandaise de 25 ans, avait affirmé à la télévision publique RUV avoir porté plainte après avoir été victime de violences et de harcèlement sexuel par un membre de l'équipe nationale, lors d'une soirée en boîte de nuit à Reykjavik en septembre 2017.

L'affaire avait été close par un paiement du joueur. Sigthorsson avait été rapidement désigné par les médias islandais comme le joueur en question, avant de s'exprimer publiquement mercredi dans un communiqué. L'affaire a immédiatement secoué le foot islandais, la fédération s'étant vue reprocher sa passivité à l'époque, et d'avoir prétendu, en dépit de preuves inverses, ne pas avoir été au courant des faits.

Le président de la fédération, Gudni Bergsson, avait dans un premier temps présenté sa démission dimanche soir, suivi de la totalité du comité exécutif 24 heures plus tard. Mercredi, via son avocat, le joueur avait dit dans un communiqué "regretter le comportement qu'(il) avait pu avoir à l'époque". "Je n'ai pas reconnu les avoir harcelées ou utilisé la violence et j'ai nié ma culpabilité. En revanche, mon comportement n’était pas exemplaire et je m’en suis excusé", avait-il expliqué. "Je me suis repenti, ai assumé mes responsabilités et j'étais prêt à rechercher la réconciliation. Elles ont demandé des excuses et une compensation financière, ce que j'ai accepté", selon la version du joueur. Des supporters de l'IFK Göteborg avaient appelé à sa mise à l'écart, en déployant plusieurs banderoles au centre d’entraînement du club dans la nuit de mercredi à jeudi.