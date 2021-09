A droite, les Bleus sont en quête d'équilibre

Alors que la succession des matchs nuls continue de rapprocher l'équipe de France de la Coupe du Monde 2022, elle met également en avant la nécessité de dégager une hiérarchie au poste de latéral droit. Si Léo Dubois n'a pas commis d'erreur face à l'Ukraine, son apport offensif limité pourrait poser des problèmes. Et Didier Deschamps va devoir rapidement trancher. Autant dans le choix des hommes que dans celui de la philosophie ou du système. Entre un potentiel offensif presque sans égal dans le football international et une défense qui n'est plus aussi solide qu'à la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France doit trouver son équilibre pour la défense de son titre. C'est à partir de là que Didier Deschamps pourra identifier le latéral droit dont il a besoin pour le jeu qu'il cherche à proposer.



A l'image d'un Blaise Matuidi aligné dans un rôle d'ailier gauche durant l'épopée russe, le sélectionneur tricolore a-t-il intérêt à privilégier un profil plus défensif pour stabiliser les fondations de la maison bleue ou vaut-il mieux multiplier les armes offensives avec un profil capable d'opérer comme un véritable piston ? Tout dépendra du système offensif et de l'implication défensive de l'ailier choisi. Derrière en tout cas, alors que Benjamin Pavard est en reprise après une blessure à une cheville, les solutions restent nombreuses. Même si Jules Koundé n'a pas donné satisfaction dans ce rôle. Léo Dubois est une alternative si la piste défensive est privilégiée. Dans le cas contraire, Nordi Mukiele, qui pourrait avoir le droit à sa première cape chez les A ce mardi soir, semble partir avec une longueur d'avance. C'est lui que Didier Deschamps a appelé quand Jules Koundé a été suspendu pour la fin de cette fenêtre internationale. Le joueur de Leipzig reste sur deux saisons très intéressantes en Bundesliga avec Leipzig. Avec deux saisons pleines au plus haut niveau, le joueur de 23 ans en a une de plus qu'un autre prétendant : Jonathan Clauss. Révélation de la dernière saison de Ligue 1, le Lensois a terminé sa découverte de l'élite du football français en ayant été impliqué sur dix buts. Et cette saison, il semble bien parti pour faire au moins aussi bien avec un but et deux passes décisives lors des quatre premières journées. Dans un système à trois défenseurs, le natif de Strasbourg apporte moins de garanties défensives mais peut s'exprimer dans le football de contres si cher à Didier Deschamps.



Le duo monégasque Djibril Sidibé - Ruben Aguilar semble partir de trop loin en ce début de saison difficile pour l'ASM mais le premier a l'expérience des grands rendez-vous internationaux. Faute de temps de jeu à l'AC Milan, l'international espoirs Pierre Kalulu devra faire preuve de patience avant de passer des Rossoneri aux Bleus. Mais s'il parvient à jouer plus que les 13 matchs de l'an passé, le joueur de 21 ans pourrait être un candidat surprise à l'équipe nationale. En attendant, Didier Deschamps va devoir décider à quel point il est prêt à se réinventer à moins de 18 mois de la prochaine Coupe du Monde. C'est à partir de là que les rapports de force vont pouvoir s'établir à tous les niveaux et le onze français pourra chercher des automatismes qui mettront tout le monde dans de meilleures dispositions.