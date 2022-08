Mondial 2023 (H/Q) : Victoire en deux temps pour les Bleus face à la République tchèque

Les Bleus ne perdent pas le rythme. Après quatre victoires lors de leurs quatre matchs amicaux de préparation pour le championnat d’Europe 2022, les joueurs de Vincent Collet ont offert au public de l’Accor Arena de Paris-Bercy un spectacle en deux temps face à la République tchèque. Un match comptant pour le 2eme tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2023 que les Tricolores n’ont absolument pas pris par le bon bout. A l’image de la rencontre face à la Belgique, l’équipe de France a offert un visage loin d’être rassurant dans les premiers instants de la rencontre. Face aux coups de boutoir de Vojtech Hruban (14 points, 7 rebonds), seul Thomas Heurtel (7 points, 9 passes) a su répondre dans les deux premières minutes dans un 10-2 inaugural pour les Tchèques. Sous l’impulsion de Guerschon Yabusele (16 points, 5 rebonds), les Bleus ont refait surface pour même passer en tête de deux longueurs à cinq minutes du terme du premier quart-temps… Mais les vice-champions olympiques ont ensuite encaissé un 12-0 qui a permis à la République tchèque de reprendre le large.

Les Tchèques ont mis à mal les Bleus

Une situation qui ne s’est pas améliorée à l’entame du deuxième quart-temps avec Ondrej Balvin (12 points, 7 rebonds) qui a mis au supplice la défense tricolore et permis à sa formation de mener de douze longueurs à quatre minutes de la mi-temps. C’est alors que les Bleus ont commencé à trouver des solutions et à pleinement entrer dans leur match. Le capitaine Evan Fournier (7 points) et son bras droit Rudy Gobert (14 points, 7 rebonds) ont sonné la charge et permis à l’équipe de France de revenir. Toutefois, Vojtech Hruban a mis au buzzer un dernier tir à trois points pour permettre aux Tchèques de retrouver leur vestiaire avec une marge de quatre longueurs. Une pause qui s’est éternisée car, en toute fin de mi-temps, sur un dunk ravageur de Rudy Gobert, un des paniers est sorti de son axe. Il a fallu plus d’un quart d’heure pour que les techniciens réparent les dégâts et que le jeu puisse reprendre. Une mi-temps rallongée qui a fait le plus grand bien aux Bleus qui, sur leur lancée, ont mis sous l’éteignoir l’attaque tchèque.

Les Bleus ont été irrésistibles en fin de match

Avec une défense au rendez-vous, les munitions se sont multipliées en attaque et Guerschon Yabusele s’en est donné à cœur joie. Un 18-2 en l’espace de six minutes a totalement changé le sens du match. A partir de là, dans un Bercy surchauffé, les Bleus ont déroulé leur jeu, terminant le troisième quart-temps avec seize points d’avance. En manque criant de solution, la sélection tchèque a dû se contenter de seulement dix points lors des dix dernières minutes avec l’addition qui n’a cessé d’enfler. Vincent Collet a fait tourner son effectif avec Timothé Luwawu-Cabarrot (16 points), Vincent Poirier (10 points, 7 rebonds) ou encore Elie Okobo (10 poins) qui se sont joints à la fête. C’est avec une marge de 35 points (95-60) que les Bleus ont démarré leur deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2023 et font le plein de confiance avant l’Euro 2022. Le déplacement en Bosnie-Herzégovine, avec le retour dans le groupe d’Andrew Albicy, sera la dernière occasion de faire des réglages avant leur entrée en lice en Allemagne.



BASKET - COUPE DU MONDE 2023 (H) / QUALIFICATIONS (2EME TOUR)

Groupe K - 7eme journée - Mercredi 24 août 2022

Hongrie - Lituanie : 78-88

Monténégro - Bosnie-Herzégovine : 88-69

France - République tchèque : 95_60



Classement du Groupe K

1- France 13 points

2- Lituanie 13

3- Monténégro 12

4- République tchèque 10

5- Bosnie-Herzégovine 10

6- Hongrie 10



Tous les résultats du premier tour ont été conservés. Les trois premiers de chaque groupe se qualifiera pour la phase finale de la Coupe du Monde 2023.