WRC - Toyota : Vers une demi-saison pour Ogier en 2022, selon Latvala

Latvala prêt à toutes les éventualités concernant Ogier

Champion du monde en titre, Sébastien Ogier compte s’éloigner des rallyes dès la saison prochaine. Déjà sacré à sept reprises en WRC avec Julien Ingrassia, le Gapençais n’a pas caché son intérêt pour les courses sur circuit telles les 24 Heures du Mans, épreuve dans laquelle la marque Toyota est également engagée. Récemment interrogé par le magazine britannique Autosport, le patron de l’écurie japonaise Jari-Matti Latvala a confié que, concernant le pilote français, « il ne faut jamais dire jamais »… mais, si elle existe toujours, la possibilité de voir Sébastien Ogier au départ de toutes les manches du WRC en 2022 est « mince ». « Je pense que Sébastien Ogier ressemble un peu à Sébastien Loeb. Je pense qu’il veut essayer quelque chose d’autre. Nous l’avons vu s’engager il y a quelques années en Porsche Carrera Cup et il a essayé une monoplace de Formule 1, rappelle l’ancien pilote finlandais qui lève le voile sur les intentions de son protégé. Je pense qu’il est intéressé par l’idée de faire autre chose et c’est pour ça que je pense qu’il cherchera très probablement à ne faire qu’une demi-saison en rallye. »Assurant avoir échangé sur le sujet avec Sébastien Ogier, Jari-Matti Latvala assure que le Gapençais « n’a pas confirmé son intention de faire une saison entière » mais a « clairement dit qu’il pourrait faire une demi-saison ». Une hypothèse sur laquelle les dirigeants de l’écurie Toyota travaillent depuis peu. « Nous allons essayer de faire une demi-saison avec lui et, si c’est ce qui arrive, nous allons alors avoir besoin d’un pilote supplémentaire pour faire l’autre moitié, admet Jari-Matti Latvala. Il nous faut le calendrier 2022 afin de décider quels rallyes seront concernés. » Alors qu’Elfyn Evans, Kalle Rovanperä et Takamoto Katsuta devraient être confirmés au volant de la nouvelle GR Yaris, plusieurs candidats sont dans le viseur de Toyota pour pallier aux éventuelles absences de Sébastien Ogier. « Teemu Suninen est un candidat à ce volant tout comme Esapekka Lappi et Dani Sordo, qui pilote depuis longtemps pour Hyundai », assure le patron de l’écurie japonaise qui, concernant l’Espagnol, tempère les ardeurs. Mais une surprise n’est pas forcément à écarter. « N’oublions pas la star montante Jari Huttonen, qui s’est imposé en Sardaigne dans la catégorie WRC 2 », ajoute malicieusement Jari-Matti Latvala. Un choix qui pourrait s’avérer cornélien.