WRC - Toyota : Ogier et Lappi se partageront bien la troisième voiture

Le constructeur japonais dont l'équipe est basée en Finlande a dévoilé ce jeudi ses plans pour la saison prochaine du Championnat du Monde WRC, sans réserver pour autant la moindre surprise. "C'est n'est pas vraiment une grosse information mais plutôt une confirmation", indique d'ailleurs à juste titre Ogier sur la vidéo publiée par son équipe. Le quatuor qui défendra les couleurs de Toyota en 2022 sera en effet celui qui était attendu par tous les spécialistes. A savoir le Gallois Elfyn Evans, dauphin d'Ogier à deux manches de la fin sur la route d'un huitième sacre éventuel pour le Français, et le Finlandais Kalle Rovanperä, devenu en juillet dernier en s'imposant en Estonie le plus jeune vainqueur de l'histoire de la catégorie reine (il a remporté une deuxième épreuve depuis, en septembre en Grèce). "C’est très agréable qu’Elfyn et Kalle continuent avec nous en tant que pilotes qui peuvent se battre pour le championnat. Elfyn est un pilote très régulier, capable de toujours obtenir des points pour l’équipe au championnat, comme il l’a prouvé avec sa victoire au Rallye de Finlande, il est aussi absolument l’un des pilotes les plus rapides et certainement l’un des prétendants au titre. Nous avons vu de très bonnes performances de Kalle cette année. Il progresse tout le temps et à mesure qu’il acquiert de plus en plus d’expérience, il peut également devenir un sérieux prétendant au championnat", savoure le directeur de l'équipe Toyota Gazzo Racing Jari-Matti Latvala, qui n'a surpris personne là non plus en annonçant qu'Le premier, en passe d'être titré pour la huitième fois de sa carrière et désireux de davantage se tourner vers les épreuves d'endurance à l'avenir, devrait très probablement disputer le rallye de Monte-Carlo, qui ouvre traditionnellement la saison., comme il l'avait fait récemment sur ses terres lors du rallye de Finlande (sur une Toyota Yaris WRC louée auprès de l'équipe), devrait, lui, disputer de nouveau le rendez-vous finlandais, dont il a terminé quatrième le week-end dernier. "Seb est un grand champion et il nous sera encore très précieux la saison prochaine, même s’il ne visera plus le titre des pilotes. Enfin, je suis ravi de réintégrer Esapekka dans l’équipe. Sa motivation est très élevée, et il a montré sa vitesse à son retour le week-end dernier. Je pense qu’il est le pilote parfait pour partager le baquet avec Seb, pour nous aider dans le championnat mais aussi être là pour se battre pour les victoires de son côté", poursuit Latvala, très heureux et fier des quatre hommes qui œuvreront la saison prochaine. Il pourrait l'être plus encore prochainement si Ogier offre à l'équipe, actuellement en tête du classement des pilotes avec le Français mais aussi de celui des constructeurs, sont premier titre depuis 2017.