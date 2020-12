WRC : Sébastien Ogier n'égalera pas le record de Loeb

Ce week-end à Monza, Sébastien Ogier a récupéré le titre qu'il avait cédé à Ott Tänäk en 2019. Au terme du dernier rallye d'une saison 2020 bien particulière, le Français a remporté la septième couronne mondiale de sa carrière. Mais il n'ira pas la défendre au-delà de la saison 2021. Dans les colonnes de L'Equipe ce lundi, le pilote de 36 ans a annoncé que la prochaine saison sera sa dernière en WRC. « Ma carrière devait s'arrêter cette année, c'est vraiment à cause du Covid et du fait d'avoir passé six mois à la maison que j'ai voulu faire une année de plus, histoire de finir ma carrière sur quelques chose de plus intéressant sur le plan sportif et dans un contexte plus normal. Je ne dis pas que je ne ferai plus jamais de rallye après, je n'exclus pas la possibilité de refaire un ou deux rallyes de temps en temps mais je ne referai plus de saison complète. J'ai envie de passer à autre chose. Je n'envisage pas du tout de prolonger. Quel que soit mon niveau de performance l'an prochain, 2021 sera ma dernière saison » a avoué le septuple champion du monde.

Le record de Loeb ne tombera pas de si tôt

En annonçant sa retraite pour la fin de la saison 2021, Sébastien Ogier renonce à l'opportunité d'égaler le record de Sébastien Loeb. L'Alsacien a été neuf fois champion du Monde en WRC, une marque que seul son compatriote semblait en mesure de faire tomber. Dans l'histoire de la discipline, celui qui vient d'être sacré avec une Toyota occupe la deuxième place, bien loin devant les quatre sacres des Finlandais Juha Kankkunen et Tommi Mäkkinen. Quand le natif de Gap se retirera, il n'y aura plus aucun multiple champion du Monde engagé en WRC. De quoi s'assurer une place sur le podium historique du championnat du monde de rallye pendant encore quelques années.