WRC : Renversé par une voiture, Loubet ne pourra pas terminer la saison

Petit changement de programme pour cette fin de saison : rééducation à la place d'une fin de saison en @OfficialWRC 😬 Je me suis fait renverser par une voiture = hanche cassée 😕 Vivement 2022 pour pouvoir de nouveau montrer mon potentiel derrière le volant 💪🏻 #WRC #AECRacing pic.twitter.com/pMxCrKSuaN

— Pierre-Louis Loubet (@PL_Loubet) October 5, 2021

Hanche fracturée pour Loubet

Pierre-Louis Loubet ne pourra pas aller au bout de sa première saison complète en WRC. Sacré champion de la catégorie WRC2 en 2019 avant ses débuts dans la catégorie reine en 2020, le Français pointe actuellement à la 17eme place du championnat pilotes, lui qui a pris ses premiers points à l’occasion du rallye d’Estonie avec une septième place, mais il ne pourra pas faire mieux. En effet, par l’intermédiaire de son compte officiel Twitter, le fils de l’ancien champion d’Europe Yves Loubet a confirmé qu’il ne pourra pas être au départ des deux dernières manches de la saison, prévues du 14 au 17 octobre prochain en Catalogne puis du 19 au 21 novembre à Monza, qui remplacera au pied levé l’étape initialement prévue au Japon. Cette dernière a dû être annulée par les organisateurs en raison de la situation sanitaire dans l’archipel, qui avait déjà provoqué l’annulation des Grands Prix de F1 et MotoGP.Le pilote né à Bastia a annoncé via les réseaux sociaux avoir été récemment percuté par un voiture, qui a provoque une sérieuse blessure une hanche. « Petit changement de programme pour cette fin de saison : rééducation à la place d’une fin de saison en WRC, a déclaré Pierre-Yves Loubet. Je me suis fait renverser par une voiture, hanche cassée. » Avec cette période de convalescence qui l’empêchera d’être au volant, le Français se projette déjà sur la saison prochaine. « Vivement 2022 pour pouvoir de nouveau montrer mon potentiel derrière le volant », ajoute-t-il. Il devrait donc pouvoir être de retour en championnat du monde des rallyes pour l’ouverture de la saison 2022, prévue du 20 au 23 janvier prochain sur les routes du Monte-Carlo, qui sera recentré sur la Principauté avec un parcours renouvelé à 95% par rapport à l’édition 2021.