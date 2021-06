WRC - Rallye du Kenya : Ogier, premier leader

Ogier : "C'est incroyable de voir une telle foule"

sûr, ce chrono était assez glissant, mais je suis heureux que nous n’ayons pas utilisé le pneu tendre", appréciait Tänak, contraint à l'abandon le mois dernier au Portugal alors qu'il se trouvait en tête du classement. La veille, cela avait été au tour de son coéquipier belge Thierry Neuville de jeter l'éponge.



A good start for us in the spectacular super special, but the real challenges are still to come! 💪#ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter #YarisWRC #WRC #SafariRallyKenya pic.twitter.com/P7KVkaa2DB

— Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 24, 2021

RALLYE - WRC / KENYA

Classement à l'issue de l'ES1 - Jeudi 24 juin 2021

Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) en 3'21”5



Vainqueurs de spéciales

Ogier : 1

Meilleur temps du shakedown, mercredi, le sextuple champion du monde a récidivé ce jeudi enLe Gapençais, tenant du titre et actuel leader du classement général du Championnat du monde, a devancé son coéquipier Finlandais Kalle Rovanperä de trois dixièmes et de sept dixièmes l'autre Toyota conduite par le Gallois Elfyn Evans lors d'une deuxième journée qui a souri à l'équipe japonaise, auteur d'un triplé, tandis que les Hyundai d'Ott Tänak (4eme) et Thierry Neuville (5eme) terminent au pied du podium. "Jusqu’ici tout va bien, mais demain les vrais trucs arrivent", a tout de suite tempéré Ogier, qui s'est dit néanmoins ravi de pouvoir piloter de nouveau dans une ambiance pareille."Demain (vendredi) sera le plus gros départ. C’est incroyable de voir une telle foule", confiait le premier leader de cette 7eme manche de la saison, avant de passer aux choses sérieuses, dès vendredi. En attendant les premières spéciales, Ogier a donné le ton, au même titre que toute son équipe."BienKalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 0”3Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 0”7Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 2”5Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) à 5”