It's game over for @ElfynEvans on Friday at @wrcsafarirally, his rally coming to an end within metres of the flying finish on SS3#WRC I #WRCLive I #SafariRallyKenya

— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 25, 2021

RALLYE - WRC / KENYA

Classement à l'issue de l'ES6 - Vendredi 25 juin 2021

4- Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (JAP-GBR/Toyota) à 58”6



6- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 2'29”2

7- Adrien Fourmaux - Renaud Jamoul (FRA-BEL/Ford), à 2'55”6

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 1 (ES1)

Neuville : 3 (ES2, ES3, ES6)

Rovanperä : 2 (ES4, ES5)

Kalle Rovanperä (Toyota) ne sera pas resté longtemps devant. Passé en tête après son deuxième temps scratch consécutif, lors de l'ES5, le Finlandais n'est déjà plus leader. Le retour à Kedong 2 a en effet donné de nouveau des ailes à Thierry Neuville (Hyundai). A l'attaque aux endroits les plus stratégiques de la piste, le Belge a encore dicté sa loi à tous ses concurrents sur cette même spéciale qui lui avait permis de consolider son avance quelques heures plus. Neuville signe son troisième temps scratch de la journée. Il reprend du même coup les commandes du classement provisoire, devant Rovanperä, deuxième de cette ES6 devant... Sébastien Ogier (Toyota) et non Ott Tänak, qui avait terminé toutes les spéciales à cette place depuis le coup d'envoi de cette première véritable journée. Très content de sa performance après-coup sur cette spéciale qu'il jugeait "très difficile", le leader du classement général du Championnat du Monde relève ainsi quelque peu la tête. Certes, il reste très loin de Neuville. Sa belle réaction lui permet toutefois de grimper d'une place. Sixième, Ogier relègue son compatriote Adrien Fourmaux en septième position.Après une matinée très compliquée, Sébastien Ogier (Toyota) espérait retrouver des couleurs dans l'après-midi. Encore loin des meilleurs (5eme) sur l'ES5, le Français devra patienter. "C'était encore pire que ce matin", a même lâché l'intéressé de dépit au sortir de cette première spéciale programmée après la mi-journée. Toujours septième au classement, Ogier pourra toutefois apprécier de revenir sur les talons des Ford de son compatriote Adrien Fourmaux (6eme) et du Britannique Greensmith. En revanche, la tête se trouve encore très loin du Gapençais, avec un nouveau leader : Kalle Rovanperä (Toyota). Le Finlandais, déjà meilleur temps de l'ES4, a remis ça sur l'ES5. Il déloge ainsi Thierry Neuville (Hyundai) de la première place. Ott Tänak (Hyundai), deuxième de la spéciale, conserve la troisième position.Sans suspension arrière gauche, Sébastien Ogier (Toyota) ne pouvait pas espérer grand-chose sur cette ES4. Le Français, quatrième du classement, avant de s'élancer, s'est donc uniquement attaché à terminer la spéciale. Quitte à perdre du temps et de reculer au classement. Finalement septième, il rétrograde également en septième position, juste derrière son compatriote Adrien Fourmaux (Ford), sixième. Ogier, au ralenti pendant toute la spéciale, a de surcroît perdu énormément de temps et accuse désormais un retard de plus de deux minutes sur Thierry Neuville (Hyundai), toujours leader mais devancé pour la première fois de la journée. Son dauphin Kalle Rovanperä (Toyota) et seul de ses concurrents à réussir à emboîter le pas du Belge jusqu'à maintenant a en effet signé son premier temps scratch du week-end devant Neuville et le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota).Nouveau temps scratch pour Thierry Neuville (Hyundai), pourtant tout près de partir plusieurs fois à la faute. Le Belge signe néanmoins le meilleur chrono et accentue son avance en tête sur Kalle Rovanperä (Toyota) et Ott Tänak (Hyundai), les seuls pilotes pour le moment à résister au rythme infernal imprimé par Neuville. Pour Sébastien Ogier, cela semble beaucoup plus difficile. Gêné par un problème de suspension arrière qui l'a obligé à réparer dès la fin de la spéciale, le septuple champion du monde a dû se contenter du cinquième temps uniquement. Il remonte néanmoins d'une place (4eme) dans ce classement où n'apparaissent déjà plus Elfyn Evans (Toyota) et Dani Sordo (Hyundai). Le Gallois, dauphin d'Ogier au classement général du Championnat du Monde, a été contraint à l'abandon après avoir heurté une pierre et brisé sa suspension. L'Espagnol, parti à la faute dans les derniers kilomètres de cette ES3, a lui aussi jeté l'éponge. Oliver Solberg (Hyundai), quant à lui, n'a même pas pris le départ de la spéciale.Thierry Neuville (Hyundai) ne s'est pas laissé surprendre par les pistes complexes proposées par ce non moins atypique rallye du Kenya. Le Belge démarre fort cette première journée en signant le meilleur temps devant Ott Tänak (Hyundai) et la Toyota de Kalle Rovanperä. Tout de suite en grande difficulté sur cette route extrêmement glissante, Sébastien Ogier (Toyota) limite la casse en terminant cinquième de cette première spéciale. Le Gapençais occupe également la cinquième place au général.Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 10”Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 40”7Gus Greensmith - Chris Patterson (GBR-GBR/Ford) à 2'27”