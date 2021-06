RALLYE - WRC / SARDAIGNE

Classement après l'ES2 - Vendredi 4 juin 2021



3- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 11”

4- Dani Sordo - Borja Rozada (ESP/Hyundai) à 14”3

Vainqueurs de spéciales :

Ott Tänak (Hyundai) n'est pas venu en Sardaigne pour rigoler ! Visiblement encore marqué par son échec au Portugal, l'Estonien a confirmé son départ canon sur l'ES1 en signant de nouveau le temps scratch de l'ES2, ce vendredi matin. Mais le gros coup de cette deuxième spéciale, c'est Sébastien Ogier (Toyota) qui l'a réalisé. Malgré sa position d'ouvreur plus à même de faire perdre du temps que d'en gagner, le Français n'a été devancé que par Tänak. Il conforte ainsi sa place sur le podium, derrière Kalle Rovanperä, désormais relégué à 4 secondes du leader, et devant le double vainqueur sortant Dani Sordo (Hyundai). Elfyn Evans (Toyota), 6eme, et Thierry Neuville (Hyundai), n'ont toujours pas trouvé leurs marques.Ott Tänak (Hyundai) frappe fort d'entrée sur le rallye de Sardaigne. Malheureux lors de la dernière manche au Portugal, où il avait été contraint d'abandonner alors qu'il occupait les commandes de l'épreuve, l'Estonien a donné le ton vendredi matin en devançant tous ses rivaux lors de la première spéciale. Sébastien Ogier (Toyota), troisième de cette ES1 alors qu'il ouvrait la route, termine ainsi à près de dix secondes du premier leader, que seul le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) est parvenu à talonner. Elfyn Evans (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai) ont, eux, déjà cédé du terrain, tandis que Dani Sordo (Hyundai), vainqueur des deux dernières éditions du rendez-vous, a limité la casse en signant le quatrième temps, mais à plus de dix secondes de Tänak.Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) à 4”Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (JAP-GBR/Toyota) à 20”Tänak : 2 (ES1 et ES2)