WRC - Rallye de l'Acropole : Rovanperä écrase le shakedown

Ogier seulement sixième

RALLYE - WRC / ACROPOLE

Classement du skakedown - Jeudi 9 septembre 2021

Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) en 3'20”7

Les concurrents de Kalle Rovanperä (Toyota) n'ont plus qu'à croiser les doigts pour que la pluie, incessante depuis lundi, s'arrête très vite et sèche les routes du rallye de l'Acropole. Sur la boue, le jeune Finlandais de 20 ans a en effet démontré jeudi lors du shakedown de cette 9eme manche de la saison (les rallyes de Suède, de Grande-Bretagne et du Chili ont été annulés) que lorsque la route se retrouvait à la limite du praticable et avait des allures de patinoire, il n'avait pas d'égal. Dans des conditions comparables à celles qu'offre généralement la Grande-Bretagne, Rovanperä, remonté en quatrième position du classement après sa victoire en Estonie (la première de sa carrière pour celui qui était alors devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire du WRC) et son podium en Belgique (troisième place), a survolé ce shakedown disputé à Divri, au nord de Lamia, sur 4,25 kilomètres.Le tout sans se montrer plus agressif que cela ni avoir pris des risques inconsidérés au volant de sa Toyota sur des routes extrêmement glissantes et boueuses. A son meilleur passage, le Finlandais a néanmoins relégué le deuxième de ce shakedown Thierry Neuville (Hyundai) à près de trois secondes. Ott Tänak (Hyundai), coéquipier du Belge, termine encore plus loin, à la troisième place. Quant à Sébastien Ogier (Toyota), qui a ouvert la course en tant que leader du Championnat du Monde, il a accusé plus de six secondes de retard à l'arrivée et doit se contenter de la 6eme place à l'aube de la première spéciale, ce jeudi à 17h08, heure française.Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota), meilleur passage en 3'14”3Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai), en 3'17”Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) en 3'17”5Dani Sordo - Candido Carrera (ESPESP /Hyundai) en 3'18”3Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) en 3'20”3