Rovanperä s'inscrit en principal danger pour Ogier



#AcropolisRally SS13⏱️17:22.7!

💬"To be honest I was pushing there. Feeling is good and I'm enjoying. Our pace notes and everything are really well prepared and I just have really good feeling in the car"#KR69 #ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/dMwv0pKEZK

— Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) September 12, 2021

RALLYE – WRC / ACROPOLE-GRECE

Classement final - Dimanche 12 septembre 2021

Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 1'11”3

Adrien Fourmaux

FRA

Cela valait bien un poing serré ainsi que les applaudissement de Sébastien Ogier, septuple champion du monde bien parti pour l'être une huitième fois. Le Français passera la main à l'issue de la saison, et il connaît peut-être déjà le nom de son successeur, tant Kalle Rovanperä, qui n'a pourtant pas encore 21 ans, a déjà tout d'un futur patron. Impressionnant pendant tout ce week-end qui l'a vu s'adjuger plus de la moitié des spéciales (8 sur 15) proposées par ce rallye de l'Acropole-Grèce,Avant un prochain rendez-vous qui le verra se produire à domicile lors du rallye de Finlande, le pilote Toyota devenu en Estonie le plus jeune pilote de l'histoire du WRC à remporter un rallye a, comme pour encore mieux marquer sa maîtrise des débats lors de cette 9eme manche de la saison.Ott Tänak, deuxième, comme Sébastien Ogier, troisième, n'ont jamais pu contester ce week-end une suprématie qui s'était très vite dessinée. Ses principaux concurrents au classement Thierry Neuville et Elfyn Evans ayant connu de fâcheuses mésaventures dès les premières spéciales,Toutefois, tandis que le Gapençais se rapproche encore un peu plus vers son huitième titre, derrière, cela s'est extrêmement resserré pour le podium, puisque, où le nouveau héros local pourrait frapper un grand coup de nouveau. EtSurpris par les conditions, le Finlandais a connu beaucoup de difficultés dans cette avant-dernière spéciale (les pilotes termineront par une Power Stage de 12,68 km pour le deuxième passage de la journée à Tarzan). Pour l'une des premières fois depuis jeudi,, qui a vu Ott Tänak, pourtant gêné par le manque de visibilité, se montrer le plus rapide dans la boue. A l'arrivée, Rovanperä a toutefois fait mieux que limiter la casse en ne concédant que dix secondes par rapport à l'Estonien en dépit de ses problèmes ("C’était peut-être la spéciale la plus difficile que j’ai faite ce week-end, ça n’a pas fonctionné du tout", a avoué le jeune Finlandais ensuite)., toujours troisième avec là aussi une large avance sur le quatrième Dani Sordo.Le vainqueur du rallye d'Estonie en juillet dernier a conforté son avance, déjà large à l'issue de la deuxième journée, en tête du rallye d'Acropole-Grèce dès la première spéciale du jour, ce dimanche matin.que les deux jours précédents et signé à l'occasion de l'ES13 son septième temps scratch du week-end alors qu'il ne reste que deux spéciales à disputer, dont la Power Stage. Une nouvelle démonstration de force du pilote Toyota sur des routes grecques de nouveau rendues glissantes par la pluie qui permet à celui qui est pratiquement certain maintenant, sauf incident, de l'emporter d'augmenter encore son avance sur ses deux poursuivants.Solidement accroché à la troisième place, le Français en tête du classement du Championnat du Monde et en passe, lui, d'aller conquérir un huitième sacre mondial, est de toute façon le grand bénéficiaire de ce rallye depuis les mésaventures rencontrées d'entrée vendredi par Thierry Neuville et Elfyn Evans.en 3h28'24”6Ott Tänak – Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 42”1Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 3'01”0- Renaud Jamoul (-BEL/M-Sport Ford) à 3'54”4...Ogier : 3 (ES1, ES5, ES11)Tänak : 3 (ES2, ES12, ES14)Rovanperä : 8 (ES3, ES4, ES7, ES8, ES9, ES10, ES13, ES15)Neuville : 1 (ES6)