WRC - Portugal : Sordo en tête, Ogier huitième à la mi-journée

ES3 - Arganil 1 (18,82 km) : Sordo confirme



Une fois de plus, les Hyundai ont monopolisé les meilleurs temps de la spéciale, avec la victoire de Sordo avec 3"5 d'avance sur Tänak et 4"4 sur Neuville. "On a une façon différente de gérer les pneus. Cette spéciale était glissante, mais on dirait que le chrono n'est pas mal", s'est réjoui l'Espagnol, qui compte désormais 6"7 d'avance sur l'Estonien. Les choses ne s'arrangent pas en revanche pour Sébastien Ogier, septième de la spéciale et désormais à 31 secondes de Sordo au classement général. "Je ne sais pas si les pneus de l'après-midi seront meilleurs, en général c'est pire. On continue d'essayer, mais je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de plus", a regretté le Gapençais. Adrien Fourmaux, quatrième de la spéciale, lui est passé devant au classement général, pour se retrouver sixième. Cinq spéciales seront au programme de l'après-midi.



ES2 - Gols 1 (19,51 km) : Sordo prend les commandes



Changement de leader à l'issue de la deuxième spéciale ! Dani Sordo s'est imposé avec 3"6 d'avance sur Ott Tänak et 5"5 sur Thierry Neuville, et prend donc la tête du classement général. Les Hyundai dominent ce début de rallye, et l'Espagnol s'est montré le plus fort. "C'était vraiment bien. La voiture marche bien et ça s'est mieux passé avec le co-pilote que lors de la première spéciale. Je n'ai pas trop poussé, car je ne sais pas quels pneus nous allons utiliser par la suite", a confié Sordo à l'arrivée. Sébastien Ogier, contraint d'ouvrir la route en tant que leader du championnat, a encore perdu du temps, ne finissant que huitième à onze secondes du premier. Fourmaux finit neuvième, alors que pour Loubet, le rallye est terminé, la faute à une sortie de route en fin de spéciale.



ES1 - Lousa 1 (12,35 km) : Tänak devance Sordo d'un cheveu



C'est parti pour la quatrième manche du championnat du monde des rallyes ! Après l'asphalte et la neige, les pilotes vont en découdre sur la terre et le gravier au Portugal, autour de Matosinhos près de Porto. Et le rallye a bien débuté pour le champion du monde 2019 Ott Tänak, qui a remporté la première spéciale avec quatre centièmes d'avance sur Dani Sordo et cinq centièmes sur Thierry Neuville et Gus Greensmith. Pourtant, l'Estonien est parti en tête à queue dans une épingle et son moteur a calé, mais sa Hyundai était vraiment supérieure sur cette ES1. Sébastien Ogier a pris la huitième place, juste devant ses compatriotes Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet. "Les pneus soft bougent beaucoup, donc j'ai eu du mal à trouver le rythme, mais j'ai plus poussé sur la fin", a expliqué le champion du monde en titre à l'arrivée.



WRC / RALLYE DU PORTUGAL

Classement après 3 spéciales (sur 20) - Vendredi 21 mai 2021

1- Dani Sordo - Borja Rozada (ESP/Hyundai) en 33'58'5

2- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Hyundai) à 6"7

3- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) à 10"

4- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR/Toyota) à 17"6

5- Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (JAP-GBR/Toyota) à 19"

6- Adrien Fourmaux - Renaud Jamoul (FRA-BEL/Ford) à 23"6

7- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) à 26"1

8- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 31"

...