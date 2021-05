WRC - Portugal : Le shakedown pour Elfyn Evans, Sébastien Ogier cinquième

Elfyn Evans est à l’aise sur la terre portugaise. En amont de la première manche de la saison du WRC sur cette surface, le pilote Toyota est allé chercher le meilleur temps du shakedown, effectué sur un parcours de 4,6km situé à Baltar, près du parc d’assistance. Lors de son quatrième et dernier passage, Eflyn Evans est allé chercher le meilleur temps (3’05’’9). « On va essayer de faire de notre mieux mais nous verrons, a confié le pilote gallois à l’issue de son premier passage. Il y a assez peu d’adhérence ici mais tout est sous contrôle ». Le pilote Toyota devance de deux dixièmes de seconde Ott Tänak, qui a signé sa meilleure marque dans son troisième passage. « Cette année, absolument tout est possible, a déclaré l’Estonien. Il est difficile d’avoir de bonnes sensations et de faire le plein de confiance mais, c’est certain, tout peut arriver. » Un dixième de seconde derrière, on retrouve Kalle Rovanperä, deuxième lors du rallye de Finlande.

Ogier espère du mauvais temps

Champion du monde en titre et actuel leader du championnat après sa victoire in extremis en Croatie, Sébastien Ogier doit se contenter du cinquième temps à un peu moins d’une seconde de son coéquipier. « Tout dépendra des conditions que nous aurons demain (vendredi) matin, a confié le Gapençais qui sera contraint d’ouvrir la route et de déblayer la poussière. Si c’est sec, nous savons que ça sera très difficile mais nous allons tout donner comme d’habitude et nous verrons bien ce que ça va donner. » Pierre-Louis Loubet, qui espère « faire un bon rallye et prendre le maximum de confiance » sur la terre portugaise, a signé le neuvième temps à un peu plus de deux secondes et devance Adrien Fourmaux d’un dixième de seconde. « Je suis simplement heureux d’être là ! C’est une très belle expérience pour moi de prendre le départ de ce rallye, a confié le pilote Ford M-Sport. On a eu un test assez boueux le week-end dernier et c’est désormais sec donc les conditions ont beaucoup changé. » Une première prise de contact qui va permettre aux pilotes d’affiner leur préparation en vue des huit spéciales prévues ce vendredi.