WRC - Monza : Hyundai devra faire sans Ott Tänak

Tänak : « Une décision difficile à prendre »

La saison 2021 d’Ott Tänak est d’ores-et-déjà terminée. Vainqueur de l’Arctic Rally organisé en Finlande en février dernier et actuel cinquième du classement pilotes à 76 points du leader Sébastien Ogier, l’Estonien ne fera pas le déplacement à Monza du 19 au 21 novembre prochains pour l’ultime manche du championnat, qui remplace le rallye initialement prévu au Japon. Par l’intermédiaire d’un communiqué, l’écurie Hyundai a confirmé ce mardi le forfait de son pilote. « Malheureusement, Ott Tänak (avec Martin Järveoja) est contraint de manquer l’événement en raison de problèmes d’ordre familial, annonce le constructeur coréen via son compte officiel Twitter. Nous souhaitons le meilleur à Ott et nous sommes impatients de le revoir en course avec l’équipe en 2022. » Alors qu’il devait initialement participer au rallye de Monza dans la catégorie WRC2, Teemu Suninen va monter d’une catégorie avec son coéquipier Mikko Markkula et remplacera Ott Tänak au volant de l’i20 WRC.Sans se confier sur les raisons qui le poussent à renoncer au dernier rallye de la saison 2021, qui est aussi le dernier avec la génération actuelle de voitures avant l’arrivée des Rally1 hybrides dès 2022, Ott Tänak n’a pas caché qu’il n’avait pas d’autre choix que de céder son volant. « Je suis dégoûté d’avoir à l’annoncer mais, malheureusement, je ne serai pas en mesure de participer au rallye de Monza pour des raisons personnelles et familiales, a déclaré l’Estonien dans des propos recueillis par le site officiel du WRC. C’était une décision difficile à prendre mais elle était nécessaire. Je souhaite le meilleur à notre écurie pour la dernière manche du championnat, lors de laquelle il y a tellement à aller chercher. » L’écurie Hyundai s’appuiera donc sur Thierry Neuville et Dani Sordo aux côtés de Teemu Suninen pour aller chercher une dernière victoire en 2021 et la possibilité d’arracher à Toyota le titre de champion du monde des constructeurs.