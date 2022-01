ES15 - Briançonnet-Entrevaux 1 (14,26km) : Neuville prend ses marques, Ogier creuse à nouveau

ES14 - La Penne-Collongues 1 (19,37km) : Loeb reprend un peu de terrain sur Ogier

RALLYE - WRC / MONTE-CARLO

Classement à l’issue de l’ES15 (sur 17) - Dimanche 23 janvier 2022

Vainqueurs de spéciales

Thierry Neuville compte bien jouer les points de la Power Stage ! A l’occasion du premier passage sur le secteur chronométré de 14,26km tracé entre Briançonnet et Entrevaux, le Belge a fait fi de ses soucis avec la Hyundai i20 N pour signer son premier temps scratch du week-end. « J’ai le différentiel qui glisse beaucoup. J’ai un problème avec mon différentiel arrière et, quand c’est plat, tout va bien. Mais, dès lors qu’il y a des bosses, j’ai beaucoup de patinage, a confié le Belge peu après l'arrivée. J’espère marquer quelques points lors de la Power Stage mais ça pourrait ne pas être aussi facile. » Cette antépénultième spéciale du rallye a permis à Sébastien Ogier de reprendre un peu le large sur Sébastien Loeb. Auteur du deuxième temps, le Gapençais reprend un peu moins de cinq secondes à l’Alsacien, qui pointe désormais à quasiment 25 secondes de son compatriote. Alors que le givre s'est invité sur la fin du parcours, Sébastien Loeb n'a pas caché avoir eu l'impression d'être « garé » et d'avoir manqué de confiance avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Craig Breen, quatrième de la spéciale derrière Takamoto Katsuta, assure un peu plus sa troisième place. Une spéciale qui a vu les malheurs d’Elfyn Evans se poursuivre puisque le Gallois a été victime d’une crevaison, perdant plus de deux minutes dans la manœuvre.Le duel entre Sébastien Ogier et Sébastien Loeb reste à couteaux tirés ! Si les candidats au titre en fin de saison ont opté pour la prudence et l’économie afin d’avoir les pneus en meilleure forme possible pour la Power Stage en fin de matinée, les deux pilotes tricolores ont poursuivi leur bataille. Après avoir perdu pied sur le dernier secteur chronométré ce samedi, Sébastien Loeb a entamé la journée en mode attaque pour aller chercher le meilleur temps de ce 14eme secteur chronométré. « C’était une bonne spéciale, mais c’est difficile de garder un bon rythme », a confié l’Alsacien peu après l’arrivée. Sébastien Ogier, de son côté, n’est pas en reste mais a fait mieux que limiter la casse. Le champion du monde en titre n’a, en effet, concédé qu’un peu plus d’une seconde à son rival, avec l’écart qui est désormais à 20 secondes au classement général. Solide troisième, Craig Breen maintient Kalle Rovanperä à 40 secondes quand Gus Greensmith complète le Top 5 devant le dernier survivant chez Hyundai, Thierry Neuville. En effet, alors qu’Ott Tänak a mis un terme à son Monte-Carlo ce samedi, Oliver Solberg a fait de même. Le Suédois et son coéquipier Elliott Edmondson ont jeté l’éponge, ne se sentant pas bien après avoir respiré de la fumée issue de leur voiture à plusieurs reprises depuis le début de l’épreuve.Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 24’’6Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 1’30’’8Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 2’34’’6Gus Greensmith - Jonas Andersson (GBR-SUE/Ford M-Sport) à 6’50’’1Ogier : 5 (ES1, ES2, ES8, ES10, ES11)Loeb : 5 (ES3, ES4, ES5, ES6, ES14)Greensmith : 1 (ES7)Evans : 1 (ES9)Rovanperä : 2 (ES12, ES13)Neuville : 1 (ES15)