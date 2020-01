ES10 : Evans reprend les commandes

Quelle spéciale pour Elfyn Evans ! Le Britannique a survolé les 20,73km de l'ES10 tracés entre La Bréole et Selonnet, pour s'imposer avec plus de sept secondes et demie d'avance sur son coéquipier Sébastien Ogier et près de quatorze sur Thierry Neuville, qui pensait pourtant avoir fait une bonne course ! "C'était une bonne spéciale et j'ai senti que j'étais capable d'aller plus vite dans la plupart des endroits. On a essayé de ne pas détruire les pneus dans la première partie", a réagi le pilote Toyota à l'arrivée. Même s'il était de nouveau satisfait de sa spéciale, Ogier doit céder la tête à son coéquipier, avec désormais près de cinq secondes de retard sur Evans. Mais un petit écart s'est creusé avec Neuville, désormais à près de 17 secondes du nouveau leader.



ES9 : Neuville démarre fort

Trois victoires partout désormais au terme des neuf premières spéciales du rallye de Monte-Carlo. Comme Elfyn Evans et Sébastien Ogier, Thierry Neuville compte trois succès en spéciales après avoir signé le temps scratch dans l'ES9. Sur une route glacée et en partie enneigée (tous les pilotes ont choisi des pneus cloutés), le Belge qui "a effectué plusieurs corrections sur la voiture et piloté avec beaucoup de confiance", comme il l'a confié à l'arrivée, a devancé Sébastien Ogier de huit dixièmes et Elfyn Evans de deux secondes et demie. Le Gapençais, satisfait de sa spéciale, compte 2"8 d'avance sur le Britannique et 5"6 sur le Belge au général. Suspense garanti !



RALLYE – WRC / MONTE-CARLO

Classement après l’ES10 – Samedi 25 janvier 2020

1- E.Evans – S.Martin (GBR-GBR, Toyota) en 2h06'38"3

2- S.Ogier – J.Ingrassia (FRA-FRA, Toyota) à 4"8

3- T.Neuville – N.Gilsoul (BEL-BEL, Hyundai) à 16"6

4- S.Loeb – D.Elena ( FRA -MON, Hyundai) à 1'56"2

5- E.Lappi – J.Ferm (FIN-FIN, Ford) à 2'31"4

...



Vainqueurs des spéciales

Evans : 4 (ES3, ES4, ES5, ES10)

Ogier : 3 (ES1, ES6, ES7)

Neuville : 3 (ES2, ES8, ES9)