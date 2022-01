WRC - Monte-Carlo : Evans démarre bien, Ogier reprend du temps sur Loeb

ES9 - Le Fugeret-Thorame-Haute (16,8km) : Evans bien réveillé, Ogier réduit l’écart

RALLYE - WRC / MONTE-CARLO

Classement à l’issue de l’ES9 (sur 17) - Samedi 22 janvier 2022

Vainqueurs de spéciales

Après Gus Greensmith sur l’ES7 ce vendredi, c’est Elfyn Evans qui a mis à mal l’hégémonie de Sébastien Loeb et Sébastien Ogier sur ce Rallye Monte-Carlo. Le Gallois a signé le meilleur temps de cette 9eme spéciale et mène un triplé Toyota. En grande difficulté depuis le départ de l’épreuve, Kalle Rovanperä a profité de ce secteur long de 16,8 kilomètres pour retrouver de la confiance au volant de la nouvelle GR Yaris Rally1 et n’a concédé que sept dixièmes de seconde à son coéquipier. Troisième à un peu moins de quatre secondes, Sébastien Ogier fait une bonne opération au classement général. En effet, Sébastien Loeb n’a pu faire mieux que septième et, surtout, a lâché un peu plus de trois secondes à son compatriote. « Je ne suis pas si satisfait de la voiture. Je me bats beaucoup avec elle, notamment avec le système hybride, a confié le Gapençais après l’arrivée de la spéciale. Je ne sais pas ce qui se passe, ce n’est pas si bon que ça. » L’avance du nonuple champion du monde s’est ainsi réduite à six secondes et demie alors qu’Elfyn Evans repasse sous les quinze secondes. Une spéciale qui a vu Ott Tänak perdre du temps en raison d’une crevaison et reculer de la cinquième à la huitième place, dans le même temps que Kalle Rovanperä.Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) à 6”5Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 14’’7Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 45"5Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 58’’0...Ogier : 3 (ES1, ES2, ES8)Loeb : 4 (ES3, ES4, ES5, ES6)Greensmith : 1 (ES7)Evans : 1 (ES9)