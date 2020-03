WRC - Mexique : Pas de rallye dimanche !

Seul événement d’envergure mondiale se déroulant encore malgré la pandémie de coronavirus, le rallye du Mexique n’ira pas à son terme. Samedi soir, alors que se déroulait la 16eme spéciale des 24 au programme, les dirigeants du WRC ont annoncé que les trois spéciales prévues dimanche étaient annulées. « Le rallye du Mexique se terminera samedi soir, en raison des changements rapides concernant les restrictions de voyages suite à la pandémie de COVID-19. Avec le soutien unanime des promoteurs du WRC et des équipes, les organisateurs du rallye ont demandé à la Fédération internationale de l’automobile d’avancer l’arrivée finale, prévue dimanche après-midi. Le rallye se terminera après l’ES21, avec la cérémonie protocolaire. De nombreux pays ayant imposé des restrictions de voyage globales, toutes les parties se sont mises d’accord pour que chaque effort soit fait pour s’assurer que les officiels, les pilotes et les staffs puissent rentrer chez eux en sécurité. Comme 75% du rallye aura été effectué, tous les points seront attribués pour le championnat », écrit le WRC dans un communiqué. A l’issue de la 16eme spéciale, Sébastien Ogier est bien parti pour remporter son premier rallye de la saison. Il compte 30 secondes d’avance sur Teemu Suninen et 36 sur Ott Tänak.