WRC - Mexique : Neuville en tête après deux spéciales, Ogier sixième

C’est l’un des rares événements sportifs d’envergure internationale à pouvoir se tenir normalement malgré la pandémie de coronavirus. Si le WRC a d’ores et déjà annoncé le report du rallye d’Argentine, prévu du 23 au 26 avril prochain, le rallye du Mexique a débuté comme attendu ce jeudi. Et c’est Thierry Neuville (Hyundai), le vainqueur du Rallye Monte-Carlo, qui a le mieux commencé, en remportant les deux petites spéciales de 1,12 km tracées dans les rues de Guanajuato : la première en 59 secondes et un dixième, et la deuxième en 57 secondes et demie. « C’est toujours l’un des meilleurs débuts de rallye de la saison, et j’aime cette spéciale. Je sais que chaque seconde va compter ce week-end donc je veux pousser dès les premiers mètres », a réagi le pilote Hyundai à l’arrivée.

Dix spéciales au programme vendredi

Lors des deux spéciales, il a devancé Elfyn Evans (Toyota), le vainqueur du rallye de Suède et co-leader du championnat, qui se retrouve à une seconde et un dixième au classement général. Le champion du monde Ott Tänak complète le podium, à près de deux secondes de Neuville.

De son côté, le Français Sébastien Ogier, cinquième puis septième des deux spéciales, occupe la sixième place au général, à deux secondes et demie du Belge. Mais les choses sérieuses vont débuter ce vendredi, avec dix spéciales au menu.



RALLYE DU MEXIQUE

Classement après 2 spéciales (sur 24) - Jeudi 12 mars 2020

1- Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul (BEL-BEL/Hyundai) en 1'56"6

2- Elfyn Evans – Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 1"1

3- Ott Tänak – Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1"9

4- Teemu Suninen - Jarmo Lehtinen (FIN-FIN/Ford) à 2"

5- Dani Sordo - Carlos Del Barrio (ESP-ESP/Hyundai) à 2"3

6- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 2"5

...



Vainqueurs de spéciales

Thierry Neuville : 2 (ES1, ES2)