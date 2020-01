WRC : Loeb chez Hyundai en 2019 ?

Sébastien Loeb au volant d'une Hyundai en 2019 en championnat du monde des rallyes ? "Pour l’instant, j’étudie les différentes propositions provenant des différents constructeurs que je peux avoir. Je vais voir ce qui me tente. J’ai reçu des demandes aussi bien sur circuit que sur rallye », a fait savoir le nonuple champion du monde, interrogé sur Auto Hebdo. Selon L’Equipe, la proposition pourrait donc venir de Ford (M-Sport) et surtout de Hyundai, qui disposera d’une troisième voiture, et pourrait ainsi offrir la possibilité au légendaire pilote français de retrouver un volant en WRC en 2019.

Loeb encore vainqueur en Catalogne en octobre dernier

A l'exception du prochain Dakar, qui se déroulera du 06 au 20 janvier exclusivement au Pérou, Sébastien Loeb (44 ans) n’a pas grand-chose de prévu à son agenda pour le reste de l’année. En effet, si l'Alsacien souhaite concourir en rallye WRC, ce ne sera pas avec Citroën, qui a retiré son engagement, faute de troisième voiture après le retrait des Emirats Arabes Unis comme sponsor. L’Alsacien a récemment prouvé qu’il pouvait encore briller, en enlevant le rallye de Catalogne en octobre dernier, la 79eme victoire de sa carrière.



Par Jérémy Nedelec