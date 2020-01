WRC : Le Tour de Corse disparaît du calendrier !

Ne cherchez pas le Tour de Corse dans le calendrier de la saison prochaine du Championnat du Monde WRC. Il n'y figurera pas, nous apprend L'Equipe ce vendredi alors que le rallye de Finlande (9eme manche de la saison actuelle) bat son plein depuis jeudi soir. En vertu de la nouvelle stratégie adoptée en mars dernier par le Conseil Mondial du sport automobile de la Fédération internationale automobile (FIA) et dans le but de ne pas avoir à supprimer purement et simplement deux rendez-vous sur le Vieux Continent (après le Chili cette année, le Kenya et le Japon vont être introduits l'année prochaine), il a en effet été décidé d'appliquer une rotation, probablement sur les cinq prochaines années, des dix rallyes européens concernés par le Championnat du Monde WRC. Sachant que seulement huit places sont attribués à l'Europe, deux manches seront donc laissées de côté à chaque roulement.

Une rencontre décisive pour l'avenir du Rallye de France

Et pour 2020, il s'avère que les deux rallyes écartés devraient être le Tour de Corse-Rallye de France et, vraisemblablement, le rallye d'Allemagne, à en croire L'Equipe. Toutefois, les deux épreuves, et en ce qui nous concerne plus directement, le Tour de Corse devraient faire leur retour dès la saison suivante, en 2021. Avec toutefois un impératif pour les organisateurs s'ils veulent que leur rallye soit de nouveau inscrit au calendrier après un an d'absence : trouver un terrain d'entente sur le plan de l'engagement financier des collectivités locales. C'est dans ce sens que le président de la Fédération française du sport automobile (FFSA) Nicolas Deschaux et les dirigeants du conseil exécutif de Corse doivent se voir prochainement et travailler à la pérennité de l'épreuve à l'avenir. De son côté, N.Deschaux aurait, lui, déjà reçu de la FIA la garantie que le Rallye de Corse soit maintenu dans le futur.