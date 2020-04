WRC : La manche du Portugal est annulée

Il n'y aura pas de miracle. Prévu initialement du 21 au 24 mai prochains et reporté, dans un premier temps, en raison de la pandémie de coronavirus, le rallye WRC du Portugal n'aura finalement pas lieu en 2020. Cette décision a été officialisée par les organisateurs de l'épreuve eux-même, ce jeudi. Dans un communiqué, l'Automovel Club de Portugal a ainsi notamment déclaré, à propos de la cinquième manche du championnat du monde 2020 : « L'Automovel Club de Portugal a fait des efforts importants pour organiser l'événement à la fin du mois d'octobre de cette année. Après une évaluation menée avec nos partenaires, les différentes municipalités, les autorités nationales et les sponsors, toutes les conditions de santé et de sécurité nécessaires à l'organisation du Vodafone Rally du Portugal ne sont pas atteignables. Face à cette situation critique, l'ACP se voit dans l'obligation d'annuler la manche portugaise. »