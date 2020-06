WRC : La Grande-Bretagne annulée elle aussi !

COVID-19 FORCES CANCELLATION OF 2020 WALES RALLY GB It is with great regret that we have today had to cancel the 2020 event due to the unprecedented global coronavirus pandemic. 🇬🇧 https://t.co/VnKkVE2rCC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/59OYYc2Hkw#WRGB #WRC pic.twitter.com/AoRv55onNA — Wales Rally GB (@WalesRallyGB) June 9, 2020

« C'est avec grand regret que nous sommes contraints d'annuler l'édition 2020 en raison de cette pandémie mondiale sans précédent de coronavirus. »L'épreuve, qui aurait dû avoir lieu fin octobre (du 28 octobre au 1er novembre très précisément) au pays de Galles, donne rendez-vous à l'année prochaine etLe gouvernement gallois, partenaire financier de ce rallye de Grande-Bretagne et qui s'est formellement prononcé contre toute forme de tourisme jusqu'à l'automne prochain, n'a pas souhaité prendre le moindre risque ni faire une entorse à ses plans, en maintenant l'organisation de l'événement.« Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère mais, en étroite consultation avec notre principal partenaire financier, le gouvernement gallois, c’est malheureusement une décision que nous sommes obligés de prendre à la lumière de la pandémie mondiale de coronavirus en cours (...) Ce n’est pas le moment approprié pour nous de planifier et promouvoir un événement qui attire des dizaines de milliers de visiteurs, dont de nombreux venant de l’extérieur du pays, dans les communautés galloises rurales », a indiqué l'organisateur de l'épreuve., du 24 au 27 septembre. L'Allemagne (15 au 18 octobre) et le Japon (19 au 22 novembre) sont également maintenus pour le moment, sachant qu'il n'est pas impossible que l'Argentine et la Sardaigne, uniquement reportées pour le moment, peuvent toujours venir gonfler prochainement ce calendrier aux allures de peau de chagrin.