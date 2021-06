WRC - Kenya : Du soulagement chez Sébastien Ogier

Ogier : « Le WRC a besoin de diversité »

Sébastien Ogier revient de très loin. Handicapé ce vendredi par un bris d’amortisseur et relégué à plus de deux minutes du leader d’alors Thierry Neuville, le Gapençais a su passer au travers des ennuis pour remporter le mythique Safari Rally, sur la terre kenyane. Au yeux du championnat du monde, « c’était un soulagement d’être à l’arrivée » de cette épreuve de retour au calendrier après 19 ans d’absence. « C’était un week-end tellement fou. Tout le monde a prédit que ce serait un week-end divertissant et cela a vraiment été le cas. Tant de choses se sont passées, a confié le pilote Toyota en conférence de presse. Tout d’abord, nous avons eu des problèmes assez tôt dans la course. Ensuite, à partir de ce moment, nous avons fait un excellent travail et avons continué à attaquer tout le temps et à nous rapprocher de la tête. Je m’attendais à me rapprocher du podium mais je ne m’attendais pas à gagner ce rallye. » Alors qu’il espérait « quelque chose de différent et de dur par rapport à d’habitude », Sébastien Ogier a confié avoir découvert « beaucoup de situations et de choses que nous n’avions pas vécues auparavant » au cours d’un rallye qui n’a « jamais été facile ».Alors que le retour du rallye du Kenya a offert un terrain cassant sur lequel personne n’est ressorti sans avoir de souci, Sébastien Ogier n’a pas caché apprécier de disputer une épreuve bien loin des habitudes du championnat. « Le WRC a besoin de diversité et je pense que ce week-end était agréable et c’était vraiment divertissant, a confié face à la presse le septuple champion du monde. Beaucoup de gens ont apprécié de regarder l’action ce week-end. C’était quelque chose de très différent et il y avait des parties intéressantes. » Le retour du public, venu en nombre près des spéciales, a également ravi le pilote Toyota. « J’ai beaucoup apprécié la semaine après une longue période où nous n’avons pas vu de spectateurs depuis un moment, a assuré le Français. Ici, c’était incroyable de voir le nombre de personnes sur les liaisons. » Quand à la question sur une éventuelle dose de chance pour expliquer ce succès, Sébastien Ogier a répondu avec une pirouette. « Je ne sais pas comment j’arrive à avoir une telle chance pendant tant d’années. J’espère qu’elle restera avec moi jusqu’à la fin. La chance fait partie du sport, a ainsi déclaré le Gapençais. Il faut aussi un peu de travail et un peu de talent. Cela en fait partie. Je ne pense pas avoir été très chanceux vendredi matin avec cet incident mais, après cela, le week-end s’est bien passé. Je n’ai pas grand chose à ajouter. » Avec 34 points d’avance au championnat sur Elfyn Evans, Sébastien Ogier va surtout pouvoir voir venir en Estonie en juillet prochain.