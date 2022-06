WRC - Italie : Tanak "molto grande"

Performance encourageante de Loubet

RALLYE - WRC / ITALIE

Classement - Dimanche 5 juin 2022

Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 2’09’’4

Vainqueurs de spéciales

Très grand. "Molto grande" en italien, la langue du pays qui a vu Ott Tänak remporter le rallye de Sardaigne ce dimanche au terme d'un ultime jour de course costaud. Plus d'un an et trois mois après son dernier sacre sur le circuit WRC, le Finlandais a impressionné par sa capacité à relever les défis mécaniques. Malgré un souci au niveau de la transmission puis un autre au moteur,au programme car deux d'entres elles ont été annulées.Non satisfait de disposer d'un matelas d'avance confortable de 46 secondes avant d'entamer la dernière journée, le pilote Hyundai a accentué son hégémonie. Dès la 18eme spéciale, remportée au même titre que la 20eme.pour rester solidement cramponné à son fauteuil de leader. Le Belge Thierry Neuville, hors du coup dès le vendredi, a néanmoins pu s'adjuger cinq points précieux au classement grâce à son temps de référence établi sur la Power Stage (la 21eme spéciale).Ott Tänak a donc remporté ce 5eme rendez-vous de la saison devant l'Irlandais Craig Breen et l'Espagnol Dani Sordo. Le leader du championnat du monde, le Finlandais Kalle Rovanperä, s'est classé 5eme mais il conforte toutefois son leadership (120 points) devant Thierry Neuville (65 points) et le vainqueur du jour (62 points). Côté français,. Au général, il occupe la 11eme place avec 18 unités.Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 1'03’’2Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 1’33’’0Kalle Rovanperä - Janne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 3’02’’8Neuville : 3 (ES1, ES19, ES21)Evans : 1 (ES2)Lappi : 2 (ES3, ES7)Sordo : 2 (ES4, ES5)Tänak : 9 (ES6, ES10, ES11, ES13, ES14, ES15, ES16, ES18, ES20)Breen : 2 (ES12, ES17)L'ES8 et l'ES9 ont été annulées. L’ES17 a vu son déroulement perturbé.