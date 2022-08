WRC - Finlande : Tänak mène toujours la danse devant Rovanperä

A third @RallyFinland victory is coming closer for @OttTanak as a home win for Finnish fans grows slimmer #WRC | #RallyFinland | #WRCLive

RALLYE - WRC / FINLANDE

Classement après l’ES18 (sur 22) - Samedi 6 août 2022

Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 3'27"2

Vainqueurs de spéciales

Au rallye de Finlande, Ott Tänak (Hyundaï) et Kalle Rovanperä (Toyota) se livrent un grand mano a mano. Pourtant distancé au terme de la première journée (4eme à 21 secondes derrière l'Estonien),pour successivement doubler dans la hiérarchie le Gallois Elfyn Evans (Toyota) puis son compatriote Esapekka Lappi (Toyota). Bousculé au sommet du classement général, Ott Tänak a vacillé et a même failli vivre une sortie de route fatale lors de la 18eme spéciale. Il a néanmoins sauvé les meubles en restant toujours au contact de son concurrent le plus dangereux. Son succès dans la 14eme étape de ce rallye l'a également bien aidé à conserver son leadership en fin de journée.Bénéficiant d'un peu plus de huit secondes d'avance sur Kalle Rovaperä,au programme ce dimanche. L'autre Finlandias, Esapekka Lappi, pointe pour sa part au 3eme rang à un peu plus de 35 secondes de l'Estonien. Elfyn Evans et Thierry Neuville (Hyundaï) ne peuvent pour leur part plus se mêler à la lutte, tous deux respectivement relégués à plus d'une minute et même au-delà de deux minutes pour le Belge. Côté tricolore, Pierre-Louis Loubet (Ford M-Sport) occupe la 8eme position à plus de trois minutes du premier de la classe.Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 8"4Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 35"2Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 1'19"7Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Ford M-Sport) à 2'05"7Neuville : 1 (ES1)Tänak : 4 (ES2, ES4, ES7, ES14)Lappi : 4 (ES3, ES8, ES9, ES10)Katsuta : 1 (ES6)Evans : 1 (ES11)Rovanperä : 6 (ES12, ES13, ES15, ES16, ES17, ES18)L'ES5 a été annulée pour des raisons de sécurité.