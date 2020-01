WRC - Finlande : Ogier ne pouvait pas faire mieux

Sébastien Ogier n’a pas vécu un rallye de Finlande facile. En manque de performance avec sa Citroën C3 quand son coéquipier Esapekka Lappi a terminé deuxième, le sextuple champion du monde a également été malade dans la journée de samedi, ce qui le rend philosophe au moment d’analyser sa performance. « Nous ne sommes pas arrivés à gagner une position aujourd'hui (dimanche) et nous avons dû nous satisfaire de la cinquième place. Terminer cinquième n'est pas mon but, quand je cours un rallye, mais il était impossible pour moi de faire mieux ce week-end, a confié à l’AFP Sébastien Ogier après l’arrivée du rallye de Finlande. Samedi a été difficile (il souffrait de désordres intestinaux) et j'essayais de rester concentré tout en manquant d'énergie. Mais je ne pense pas que cela nous a coûté en définitive beaucoup de points car, même aujourd'hui, quand j'étais en meilleure forme, je ne suis pas arrivé à être rapide. Esapekka Lappi a fait un remarquable travail et, pour le championnat, c'est bon pour lui. »