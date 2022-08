WRC - Finlande : La victoire, Tänak ne voulait pas la croire possible

WINNERS OF RALLY FINLAND 2022 🏆 pic.twitter.com/Hp60bsMl5L

Tänak : « Ça nous a pris par surprise »

Ott Tänak n’y croyait pas ! Leader du rallye de Finlande dès la deuxième spéciale disputée ce vendredi, l’Estonien n’a jamais lâché malgré la concurrence. L’écart creusé par le pilote Hyundai n’a jamais dépassé les douze secondes et la pression imposée par Esapekka Lappi puis Kalle Rovanperä reste dans l’esprit d’Ott Tänak. « Ça n’a jamais été simple sur le plan mental, ceux qui me suivaient m’ont toujours imposé une forte pression, a confié le pilote estonien à l’issue de la dernière spéciale, dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport. Des adversaires très forts se sont rapprochés. Toyota et les pilotes finlandais ne sont pas un ensemble facile à battre. » L’opposition était tellement forte derrière lui qu’Ott Tänak n’hésite pas à affirmer que cette victoire est la plus savoureuse de sa carrière. « Cette victoire m’apporte beaucoup de satisfaction, a assuré le champion du monde 2019. C’est un moment vraiment spécial. »S’il a mené le classement général de la 2eme à la 22eme spéciale de cette huitième manche du championnat du monde, Ott Tänak assure que tout ne s’est pas passé de manière idéale tout au long des quatre jours de course. « A certains endroits, ça n’a pas été parfait et tout n’était jamais sous contrôle mais, quand vous êtes dans la zone, vous pouvez tout faire », a-t-il ajouté. Une victoire, sa deuxième de la saison après la Sardaigne que le pilote estonien et son écurie pensaient hors de portée en amont du rallye. « Après l’Estonie et un retard proche des deux minutes, je n’ai jamais pensé être dans la course pour la victoire en Finlande, a affirmé Ott Tänak. On ne pensait pas avoir la moindre chance d’être compétitifs ici, ça nous a donc pris par surprise. » Un succès qui restera le premier en Finlande pour la marque Hyundai, engagée en WRC depuis neuf ans et qui a vécu un début de saison compliqué.