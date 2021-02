WRC - Finlande : La première spéciale pour Tänak, Ogier déjà distancé

ES1 - Sarriojärvi 1 (31,05km) : Tänak attaque fort d’entrée



Pour la première fois, le traditionnel Arctic Rally, disputé en Finlande autour de Rovaniemi, intègre le calendrier du WRC. Un peu plus d’un mois après son abandon lors du Rallye Monte-Carlo, Ott Tänak ne compte pas se laisser décrocher au classement et, dès la première spéciale, a mis les pendules à l’heure. Au volant de sa Hyundai, le champion du monde 2019 a signé le meilleur temps à l’issue des 31,05km au programme du premier tracé chronométré, qu’il a lui même qualifié « d’exigeante » malgré de bonnes conditions sur la neige finlandaise. L’Estonien devance d’un peu moins de quatre secondes son coéquipier Craig Breen alors que Kalle Rovanperä mène la charge pour Toyota avec le troisième temps à un peu plus de six secondes. Vainqueur du Monte-Carlo, Sébastien Ogier a démarré cet Arctic Rally de manière un peu tendre, avec un peu moins de 23 secondes perdues sur cette première spéciale. « Avec la neige, les conditions étaient un peu tendres. Malheureusement, je pense pas avoir réalisé un bon temps, a confié le champion du monde en titre à l’issue de son passage dans la spéciale. Je suis heureux de mon pilotage, c’était bien mieux que lors du shakedown ce (vendredi) matin. » Au volant d’une Hyundai, Pierre-Louis Loubet a fait mieux que son aîné avec le sixième temps à 17 secondes de son chef de file au sein de la marque coréenne. Une première journée qui se poursuivra avec un deuxième passage dans cette même spéciale.



RALLYE - WRC / FINLANDE

Classement à l’issue de l’ES1 (sur 10) - Vendredi 26 février 2021

1- Ott Tänak-Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) en 15’57’’8

2- Craig Breen-Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 3’’6

3- Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 10’’6

4- Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 12’’4

5- Elfyn Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 16’’7

6- Pierre-Louis Loubet-Vincent Landais (FRA-FRA/Hyundai 2C Compétition) à 17’’4

...

9- Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 22’’7

...