WRC - Estonie : L'ordre de départ revu, Ogier pourrait en tirer bénéfice

Sébastien Ogier a sans doute bien accueilli une récente décision de la FIA. Alors que le championnat du monde des rallyes doit redémarrer lors d’une manche inédite en Estonie, le premier rallye depuis la conclusion tronquée de l’épreuve du Mexique en mars dernier ne sera disputé que sur deux journées avec plus de la moitié des spéciales concentrées sur la seule journée du samedi. Or, en vertu du règlement du WRC, en tant que leader du championnat du monde après sa victoire sur les routes du rallye du Mexique, Sébastien Ogier doit ouvrir la route durant l’ensemble des spéciales disputées à l’occasion de la première journée de compétition.

Ogier devrait perdre moins de temps que prévu

Or, avec la majeure partie du rallye concentrée sur cette première journée, contraindre un pilote à ouvrir la piste lors d’une épreuve disputée sur terre serait un désavantage trop important. C’est à cette fin que la FIA a décidé d’amender son règlement pour un cas aussi particulier. En conséquence, pour ce seul rallye d’Estonie, Sébastien Ogier ne sera contraint à ouvrir la route que lors de la première boucle disputée dans la matinée. L’ordre de départ sera ensuite fixé par le classement général du rallye pour le reste de l’épreuve sauf à l’occasion de la dernière spéciale où, pour des raisons de diffusion TV, les pilotes de la catégorie WRC s’élanceront dans l’ordre inverse du classement du rallye. Ce rallye d’Estonie sera également un test grandeur nature pour cette évolution de la règle, la FIA ayant déjà ouvert la porte à une pérennisation de cette procédure.