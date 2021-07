WRC - Estonie : La première spéciale pour Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä a connu une belle journée sur la terre estonienne ce jeudi. Déjà auteur du meilleur temps lors du shakedown, le pilote finlandais a confirmé ses bonnes sensations en dominant la première spéciale. Au volant de sa Toyota, le fils d’Harri Rovanperä a signé le meilleur temps en 1’42’’8. « Nous verrons bien quel sera le résultat dimanche mais, comme je le fais sur chaque rallye, je vais donner le meilleur de moi-même, a confié le Finlandais après son passage. C’est une des épreuves sur lesquelles j’aime beaucoup piloter et attaquer donc j’espère être dans la bataille. » Kalle Rovanperä devance d’un petit dixième de seconde Craig Breen quand Teemu Suninen place sa Ford à la troisième position, à quatre dixièmes de seconde. Sur ce parcours long d’un peu moins de deux kilomètres, les différences sont minimes entre les catégories de voitures, ce qui a permis à Jari Huttunen et Mads Ostberg, engagés en WRC2, de compléter le Top 5.

Tänak, Neuville et Ogier dans un mouchoir

Alors que Gus Greensmith a signé le sixième temps avec un retard de six dixièmes de seconde, comme Huttunen et Ostberg, Ott Tänak a concédé neuf dixièmes de seconde. « A ce niveau, c’est très rare d’être dominant, a confié l’Estonien, qui évolue ce week-end sur ses terres. Le premier objectif sera d’être au contact des Toyota qui, c’est certains, seront rapides. » Le champion du monde 2019 a réalisé le même temps que son coéquipier Thierry Neuville alors que Sébastien Ogier, actuel leader du championnat et premier à passer sur le parcours, a concédé trois dixièmes aux pilotes Hyundai. « Je pense que nous avons un week-end difficile qui nous attend. Dès cette première spéciale, c’est très glissant, a confié le Gapençais. Ouvrant la route, je n’avais pas la moindre idée de ce que je pourrais faire mais, comme d’habitude, je vais tout donner et nous verrons bien ce qui arrivera. » Une première spéciale qui ne sera qu’un apéritif avant une journée de vendredi bien plus intense, avec huit spéciales au programme.



RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement après l’ES1 (sur 24) - Jeudi 15 juillet 2021

1- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) en 1’42’’8

2- Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 0’’1

3- Teemu Suninen - Mikko Markkula (FIN-FIN/Ford M-Sport) à 0’’4

4- Jari Huttunen - Mikko Lukka (FIN-FIN/Hyundai WRC2) à 0’’6

5- Mads Ostberg - Torstein Eriksen (NOR-NOR/Citroën WRC2) à 0’’6

...

9- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 1’’2

...