Classement après l’ES18 (sur 24) - Samedi 17 juillet 2021

Vainqueurs de spéciales

Pour conclure cette journée de samedi, les pilotes ont emprunté une nouvelle fois la courte spéciale tracée à Tartu, qui a accueilli le premier secteur chronométré du week-end ce jeudi. Sur ces 1640 mètres, Sébastien Ogier s’est offert un premier temps scratch sur ce rallye d’Estonie mais a confié que son objectif va au-delà de cette seule épreuve. « Mon principal objectif est de me battre pour le championnat et je ne suis pas en bataille avec Thierry Neuville à l’heure actuelle, a confié le Gapençais au terme de la spéciale. Je me bats avec Elfyn Evans. Ma principale cible est derrière moi et c’est très bien comme ça. » Le Gallois est, en effet, cinquième du classement général à 23 secondes du Français. Cette dernière spéciale de la journée a vu Kalle Rovanperä assurer une nouvelle fois avec le quatrième temps à un peu plus d’un seconde de Sébastien Ogier. Le Finlandais termine cette journée avec une marque de 50 secondes sur Craig Breen quand Thierry Neuville pointe à un peu moins d’une minute et demie. Avec six spéciales à disputer ce dimanche, ce matelas ne sera pas de trop pour le pilote finlandais.Sur un parcours court d’un peu moins de sept kilomètres, Thierry Neuville s’est montré plus à son avantage qu’Ott Tänak, qui a volontairement retardé son départ pour éviter d’envoyer trop de poussière sur son coéquipier. Le Belge, qui remporte ainsi sa première spéciale du week-end a devancé l’Estonien de six dixièmes de seconde mais n’a repris qu’un temps infime à Craig Breen et Sébastien Ogier, qui restent respectivement deuxième et quatrième du classement général. Kalle Rovanperä, pour sa part, n’a pas pris beaucoup de risques et a signé le troisième temps à trois secondes de Thierry Neuville. A une spéciale de la fin de cette longue journée, les positions au classement général restent essentiellement les mêmes.Ott Tänak est toujours plus déchaîné lors de cette journée de samedi sur ses terres. Le pilote Hyundai, libéré de toute pression liée au classement général après son abandon ce vendredi, est allé chercher un sixième temps scratch consécutif lors de l’ES16 avec six secondes d’avance sur Thierry Neuville et neuf sur Sébastien Ogier. « Vous voulez prendre du plaisir, mais c’est une compétition et ce n’est pas dans mes habitudes de prendre du plaisir. C’est une spéciale très rapide mais pleine de poussière qui bouche la vue donc je ne sais pas si on peut prendre autant de plaisir que ça sur cette spéciale. » Une spéciale que Sébastien Ogier a présenté comme étant « de la survie » et durant laquelle le leader du rallye Kalle Rovanperä s’est permis d’assurer avec le cinquième temps à onze secondes de la référence. Toutefois, le Finlandais reste un très solide leader avec 45 secondes d’avance sur Craig Breen et près d’une minute et demie sur Thierry Neuville, qui a donc repris trois secondes à Sébastien Ogier dans la course au podium.Il n'y en a presque que pour Ott Tänak ce samedi. Sur six spéciales, l'Estonien en a désormais gagné cinq depuis ce matin et encore une fois devant Kalle Rovanperä, à 2"6. Le pilote Hyundai a survolé l'ES15 et continue sa très belle journée sur ses terres. De son côté, le Finlandais se suffira de sa place de dauphin, car Breen n'a pu faire mieux que 6eme (+ 8"7) et son avance continue de croitre alors qu'on se rapproche de la fin de la journée en Estonie. Derrière, Thierry Neuville a rectifié le tir dans la lutte pour le podium. Avec le 3eme meilleur temps de cette spéciale, le Belge reprend presque trois secondes à Sébastien Ogier, à désormais 12"2 de son rival ce week-end. Dans le top 10, Pierre-Louis Loubet a signé un nouveau bon chrono (8eme, à 21"5) et reste à la 7eme place du général.Ott Tänak, encore et toujours. En effet, lors de l'ES14, l'Estonien a dominé une quatrième spéciale de suite ce samedi. Très fort sur ce tracé plus tôt dans la journée, Kalle Rovanperä n'a pu que s'incliner face au chrono d'un pilote visiblement revanchard et pointe à 7"5 de celui qui frôle la perfection depuis l'ES10. Derrière le pilote Toyota, on retrouve Craig Breen qui reperd donc encore du temps au général. Désormais, l'Irlandais a presque 40 secondes de retard sur le leader finlandais. L'autre bonne affaire de cette ES14 est à mettre au crédit de Neuville. Avec un meilleur temps qu'Ogier de presque cinq secondes (+ 4"9), le Belge reprend ses distances sur le Français (+ 9"4) dans la lutte pour la troisième place. En signant le 9eme chrono de cette spéciale, Pierre-Louis Loubet reste 7eme du général.Le trois à la suite pour Ott Tänak. En effet, pour la quatrième fois dans ce rallye disputé à domicile, l'Estonien a remporté une spéciale, sa 3eme de suite après les ES11 et 12. Lors de l'ES13, le pilote Hyundai devance de peu Ogier (+ 1"), Breen (+ 1"2) et Rovanperä (+ 1"5) pour enchaîner ce samedi et également nourrir quelques regrets, après un vendredi noir pour lui. En terminant de peu devant l'actuel leader, l'Irlandais réduit légèrement l'écart mais compte toujours plus de 35 secondes de retard. Seulement 5eme (+ 2"3), Neuville perd au passage plus d'une seconde sur Ogier dans la lutte acharnée pour le podium. Avant les cinq dernières spéciales du jour, le Belge n'a donc plus que quatre secondes et demie d'avance. A noter que la manche a été interrompue après l'accident du Russe Nikolay Gryazin, 3eme du WRC2.Décidément, Ott Tänak entend bien se montrer malgré tout. Comme lors de l'ES11, le local de l'étape s'est à nouveau imposé lors de l'ES12 et encore une fois devant Kalle Rovanperä (+ 0"4), solide leader en Estonie. Pour cela, le pilote Hyundai a préféré pointer en retard au départ pour avoir une meilleure position sur la route. Un choix payant malgré la pénalité que son retard va lui coûter. D'autant plus que Breen est 6eme à 10"8. Derrière les deux hommes en forme ce samedi, on retrouve Sébastien Ogier (+ 8"2), qui ne devance Thierry Neuville que d'un rien (+ 8"3). Au classement, Rovanperä compte donc 36 secondes d'avance sur son dauphin, alors que la 3eme place se joue pour le moment à moins de six secondes entre le Belge et le Français. Un duel qui risque fort d'animer cette fin de rallye.Hors du coup à cause de crevaisons vendredi, Ott Tänak compte bien s'illustrer sur ses terres. Après sa deuxième place lors de l'ES 10, l'Estonien a remporté l'ES11 ce samedi matin. D'un rien, le pilote Hyundai devance Kalle Rovanperä, toujours aussi impressionnant (+ 0"3). Avec cette fois plus de deux secondes d'avance sur Breen (+ 3"1), l'actuel leader de ce rallye continue d'accroitre son avance après 11 spéciales. La bataille pour le podium entre Neuville et Ogier est elle toujours aussi acharnée. Dominé lors de l'ES10, le Belge s'est bien repris pour reprendre une demi-seconde au Français et compter presque six secondes de mieux que lui. « Je pourrais en faire plus, mais je ne suis pas non plus dans une position où je dois absolument prendre des risques », a par ailleurs confié Ogier, dans des propos repris par L'Equipe.Déjà vainqueur de sept spéciales vendredi, Kalle Rovanperä continue sa moisson. Ce samedi matin, le Finlandais a largement dominé l'ES10 et a sans doute assommé la concurrence. Alors que les écarts étaient jusque-là plutôt serrés, le pilote Toyota a pris plus de dix secondes à ses concurrents. En effet, Ott Tänak, le 2eme, pointe à 10"7 lors de cette spéciale. A la lutte avec Rovanperä en Estonie, Craig Breen accuse le coup malgré sa 3eme place (+ 14"8). De ce fait, le pilote Toyota compte désormais presque 23 secondes d'avance au classement général. Derrière le duo de tête, Sébastien Ogier termine 4eme et a fait légèrement mieux que Thierry Neuville (5eme). Le Français revient donc sur le Belge (+ 5"4). Loubet est 9eme de cette spéciale, Fourmaux 14eme.Craig Breen – Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 50’’7Thierry Neuville - Martin Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1'20"9Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 2'02"2Rovanperä : 8 (ES1, ES3, ES4, ES5, ES6, ES7, ES9, ES10)Tänak : 7 (ES2, ES11, ES12, ES13, ES14, ES15, ES16)Breen : 1 (ES8)Neuville : 1 (ES17)Ogier : 1 (ES18)