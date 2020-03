WRC : Encore deux rallyes reportés

Il faudra encore patienter pour assister à la suite de la lutte entre Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Thierry Neuville et Ott Tänak pour le titre de champion du monde des rallyes 2020. La saison WRC ne reprendra en effet, au mieux, qu’à la mi-juillet au Kenya. Après le rallye d’Argentine (23-26 avril), ce sont ceux du Portugal (21-24 mai) et de Sardaigne (4-7 juin) qui ont en effet été reportés ce mardi, sans grande surprise, en raison de la pandémie de coronavirus. « Toutes les parties vont travailler pour identifier de potentielles dates alternatives pour les rallyes reportés, plus tard dans la saison, si la situation liée au Covid-19 s’améliore, en prenant en compte la logistique du championnat, la capacité des compétiteurs à voyager de nouveau et la capacité des pays en question à se préparer pour recevoir un rallye WRC à ce moment-là », a réagi le promoteur et manager du WRC Oliver Ciesla. A ce jour, le coronavirus a tué 6820 personnes en Italie, 33 au Portugal, et aucune au Kenya, qui doit voir son rallye faire son retour au championnat WRC cette année, après 18 ans d’absence.