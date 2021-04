ES8 - Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki 2 (9,11km) : Ogier prend la deuxième place



La passe de trois pour Sébastien Ogier ! Déjà à l’aise dans le premier passage sur ce secteur chronométré en fin de boucle matinale, le champion du monde en titre est allé chercher le meilleur temps de l’ES8 avec un peu plus d’une seconde sur Ott Tänak, Thierry Neuville et Elfyn Evans, qui se tiennent tous trois en une demi-seconde. « On est dans le match et, durant l’après-midi, la voiture a été amusante à piloter, a confié Sébastien Ogier à l’issue de la dernière spéciale de la journée. Il reste encore beaucoup de chemin à faire mais je pense que nous allons avoir une belle bataille avec Thierry Neuville et mon coéquipier Elfyn Evans. » Une huitième spéciale qui a changé la donne au classement général car le Français revient à un peu moins de huit secondes du leader Thierry Neuville mais, surtout, reprend la deuxième place à Elfyn Evans pour trois dixièmes de seconde. Ott Tänak pointe à un peu moins de 32 secondes alors que le retard de Craig Breen approche de la minute.



ES7 - Jaskovo - Mali Modrus Potok 2 (10,10km) : Ogier grappille, Evans lâche du terrain



Sébastien Ogier termine fort cette première journée du rallye de Croatie. Après avoir signé le meilleur temps lors de l’ES6, le pilote Toyota a récidivé à l’occasion du septième secteur chronométré. Mais, après avoir réduit son rythme sur la spéciale précédente, Thierry Neuville a de nouveau mis un coup de collier. Le Belge n’a concédé que trois dixièmes de seconde au Français. « On tente notre chance, a déclaré Sébastien Ogier peu après l’arrivée. Ce n’est pas la spéciale parfaite mais ce n’est pas facile quand les conditions sont telles qu’elles sont, avec de la boue sur la route. » Elfyn Evans, pour sa part, a un peu marqué le pas et perdu quasiment trois secondes sur son coéquipier quand Ott Tänak et Craig Breen tiennent le choc mais perdent encore du terrain. Avant la dernière spéciale, Thierry Neuville compte un peu moins de huit secondes sur Elfyn Evans alors que Sébastien Ogier reste à un peu plus de neuf secondes du leader du rallye de Croatie.



ES6 - Kostanjevac - Petrus Vrh 2 (23,76km) : Ogier se signale et réduit l’écart



Le champion du monde en titre sort du bois ! Après avoir joué placé lors des cinq premières spéciales de la journée, Sébastien Ogier a placé un coup d’accélérateur pour aller chercher le temps scratch lors de la sixième spéciale. Le Français, s’il n’a repris que trois dixièmes de seconde à son coéquipier Elfyn Evans, a réduit son retard de trois secondes et demie sur le leader du classement général, Thierry Neuville. Troisième de la spéciale, le pilote Hyundai ne compte plus qu’un petit peu plus de cinq secondes d’avance sur le Britannique quand le sextuple champion du monde est repassé sous la barre des dix secondes de retard. « C’est certain que la route est plus sèche. Dans beaucoup de virages, il n’y a pas de trajectoire dégagée donc j’ai du lever un peu le pied, a concédé le Belge à l’arrivée. La voiture fonctionne bien donc ça aide. Je pourrais prendre plus de risques à certains endroits mais nous sommes encore tôt dans ce rallye pour cela. » Ott Tänak et Craig Breen restent dans le Top 5 mais avec respectivement 28 et 43 secondes de retard après avoir lâché du lest sur ce secteur chronométré.



ES5 - Rude - Plesivica 2 (6,94km) : Tänak ouvre son compteur



Thierry Neuville continue sur sa lancée, dans cette spéciale la plus courte, mais donc également l'une des plus rapides. Cette ES5, longue de 6,94km, a été enlevée par l'Estonien Ott Tänak. Toujours en tête du classement général de ce rallye WRC de Croatie, comptant pour le championnat du monde de la spécialité, Neuville, pensionnaire de la formation Hyundai, s'est fait une belle frayeur, en évitant de très peu de partir en tête-à-queue. Malgré cela, il a réussi à réaliser un meilleur temps, derrière Tänak, que le Français Sébastien Ogier, pensionnaire de la formation Toyota et qui a réalisé un parcours parfait, sans partir à la faute. Le Belge est donc bel et bien intenable en ce vendredi, jour d'ouverture de cette épreuve. Pour cette ES5, Ogier a fait mieux que son coéquipier chez Toyota, à savoir le Britannique Elfyn Evans, mais les positions au classement général restent inchangées.



ES4 - Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki 1 (9,11km) : Neuville continue d'engranger



Quatrième spéciale du jour et troisième temps scratch pour Thierry Neuville. Lors de cette ES4, encore une fois vraiment rapide et longue de 9,11km, le pilote belge (Hyundai), qui a pu être chronométré à 185km/h, a, cette fois, signé un temps de 4’51’’9, avec un total de cinq dixièmes d'avance sur son premier poursuivant, à savoir Elfyn Evans, alors que Sébastien Ogier, troisième, a échoué à une seule petite seconde. Par conséquent, le Belge reste plus que jamais le leader du classement général de ce rallye WRC de Croatie, comptant pour le championnat du monde de la spécialité. Derrière, la deuxième place de ce même classement reste occupée par le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui accuse un retard de 7’’3 sur la tête, et qui devance son coéquipier, à savoir le Français Sébastien Ogier (Toyota), troisième à 12’’3.



ES3 - Jaskovo - Mali Modrus Potok 1 (10,10km) : Evans et Ogier se neutralisent



Deux pilotes se sont partagés le temps scratch de cette ES3, longue de 10,10km. Il s'agit du Britannique Elfyn Evans, sur Toyota, et du Français Sébastien Ogier, également sur Toyota. Cette troisième spéciale s'est révélée bien plus rapide que les deux précédentes. En effet, la vitesse a même pu être chronométrée jusqu'à 175km/h. Au final, les deux pilotes, qui sont donc coéquipiers, ont signé un temps de 5’32’’3, avec un total de neuf dixièmes de mieux que Thierry Neuville (Hyundai), décidément en grande forme en ce début de rallye WRC de Croatie, comptant pour le championnat du monde de la spécialité. Cette spéciale ne remet donc évidemment pas en cause la première place du classement général de l'épreuve, toujours occupée par le Belge. Derrière, ses deux poursuivants restent les mêmes, à savoir Elfyn Evans et Sébastien Ogier.



ES2 - Kostanjevac - Petrus Vrh 1 (23,76km) : Neuville sur sa lancée



Thierry Neuville enchaîne. Après l'ES1, le pilote, pensionnaire de chez Hyundai, a également signé le meilleur temps de la deuxième spéciale du rallye WRC de Croatie, ce vendredi. Par conséquent, il conserve évidemment également la première place du classement général de l'épreuve comptant pour le championnat du monde de la spécialité. Cette ES2, encore une fois particulièrement piégeuse et longue de 23,76km sur une route toujours sèche, a toutefois vu le Belge se faire une belle petite frayeur, à l'issue d'un saut. Finalement, un saut sans conséquence et Neuville a signé un temps de 12’58’’6, soit 4’’9 de mieux que le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui prend la deuxième place. De son côté, le Français Sébastien Ogier (Toyota) a terminé troisième, à 5’’7. Au général, les écarts se sont déjà creusés. Le Belge possède 7’’7 d'avance sur Evans et 12’’2 sur Ogier.



ES1 - Rude - Plesivica 1 (6,94km) : Neuville en tête, Rovanperä à l'abandon



Ce rallye WRC de Croatie démarre sur les chapeaux de roues. En effet, leader du classement général du championnat du monde de la spécialité, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a déjà été contraint à l'abandon, lors de cette ES1, en raison d'une sortie de route, heureusement sans gravité, qui l'a alors projeté dans un ravin suite à plusieurs tonneaux. Un incident qui s'est déroulé après seulement 5,4km d'efforts. Devant, ce vendredi, c'est Thierry Neuville, sur sa Hyundai, qui a signé le meilleur temps de cette première spéciale longue de 6,94km, en 4’24’’2, sur des routes sèches en raison du soleil. Derrière le Belge, on retrouve l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), deuxième avec ses pneus durs, à 2"1, alors que le Britannique Elfyn Evans complète le podium, à 2"8. Après une crevaison, le Français Sébastien Ogier (Toyota) arrache le cinquième temps mais a déjà perdu 6''5.



RALLYE - WRC / CROATIE

Classement à l'issue de l'ES8 (sur 20) - Vendredi 23 avril 2021

1- Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) en 55’36’’8

2- Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 7’’7

3- Elfyn Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 8’’0

4- Ott Tänak-Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 31’’9

5- Craig Breen-Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 54’’8

...



Vainqueurs de spéciales

Neuville : 2 (ES1, ES2, ES4)

Evans : 1 (ES3)

Ogier : 3 (ES3, ES6, ES7)

Tänak : 1 (ES5)